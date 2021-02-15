Чингис Болотов: «Нужно побудить людей выбросить мусор из головы»

Известный КВН-щик рассказал о проекте, получившем грант президента России



14 января первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко провел заседание координационного совета Фонда президентских грантов. Проект из Бурятии «Мусор из головы» вошел в число 2 тысяч победителей из более чем 10 тысяч инициатив со всей страны. Его автор - лидер КВН-движения республики, экоблогер и победитель премии «Лучший доброволец года» Чингис Болотов. С 2018 года Чингис с единомышленниками создает тренд экологичного поведения на озере Байкал и в Улан-Удэ, используя подход «поучая, развлекай». «Мусор из головы» отмечен на Дальнем Востоке как самый значимый и общественно-полезный в сфере охраны окружающей среды и стал победителем премий «Серебряный лучник» и «Звезды Дальнего Востока». Как КВН участвует в развитии гражданского общества, в чем проблема «мусорной реформы» и акций в защиту Байкала, как смартфоны помогут победить мусор в Бурятии, Чингис Болотов рассказал в интервью «Номер один».



КВН + экология - это как?



- Движение КВН в Бурятии развивает социально-значимые проекты, причем в приоритете - экологические. Как так вышло?



- РМОТО КВН Республики Бурятия зарегистрирована как некоммерческая организация, которая по уставу не ограничивает свою работу только организацией развлечений и досуга. Мы выполняем задачи по патриотическому воспитанию, эстетическому, культурно-просветительской деятельности. Почему мы занялись экологией? Это мой личный бзик, мои задумки. Я такой человек, что не люблю беспорядок. На выездах сборных Бурятии по КВН «Хара Морин» и «Берег Байкала» мы жили вместе и везде вели общий быт. Любой участник команды знает - я плохо отношусь к неряхам. Что делать, личным примером, наставлением объяснял ребятам, что порядок на кухне и порядок в голове, некоторым образом, взаимосвязаны. Экология, я считаю, тоже стоит рядом с темой воспитания, чем мы и занимаемся в КВН-движении.



- Как у твоих коллег по КВН из других регионов? Они тоже развивают общественные проекты?



- К сожалению, я не слышал, чтобы какие-то еще сообщества КВН-щиков открыто заявляли, что они занимаются именно экологией. Знаю, что есть работы по другим направлениям. Команда КВН «АзияМикс» создала международный благотворительный фонд, который помогает обездоленным людям. Директор команды “Союз”, чемпиона Высшей Лиги Ирина Неуймина организовала центр молодежных культур, крытый скейт-парк SIBSUB и другие проекты.



- Проект «Мусор из головы» хорошо стартовал три года назад. Как получилось укрепиться, продлить ему жизнь?



- Бывают гранты, которые пишут, чтобы разово получить поддержку, а дальше дело не идет. Это как зачать ребенка, родить и потом бросить. «Мусор из головы» - доказательство того, что мы сделали проект не ради денег. Я не могу взять его и бросить. Если через пять лет я перестану так активно заниматься проектом, я все равно не останусь в стороне, когда будут экологические акции. Экология жителей Бурятии очень беспокоит, особенно экология Байкала. Этой темой нужно заниматься до конца. Внуки меня спросят: «А ты, дедушка, что сделал в жизни?», я отвечу (улыбается).



- Довольно много акций в защиту Байкала в последнее время. Кажется, многим людям будет, что сказать своим внукам.



- Мы должны понимать, что нужны не слова, не фотосессии с плакатами, а конкретные действия. Мы строим гражданское общество и должны обращать внимание на поступки. Поэтому в моем проекте «Мусор из головы» мы не просто говорим #ЗабериМусорСсобой, но приезжаем и убираемся. Хочется, чтобы за каждым сказанным словом было конкретное подтвержденное действие. Тогда не будешь пустословом перед своими потомками.



Мусор - это враг



- В комиксе вы с командой создали героя - Супер Самбу, который борется против мусорного великана. Как сработал этот символ, ассоциация мусора как врага, которого нужно победить?



- Когда мы работали над образом главного злодея, то не могли обвинить в проблеме мусора конкретную группу людей или конкретный возраст. Мусорят абсолютно все. Поэтому безликий ужасный мусорный великан - вымышленный образ врага. Да. Я думаю, что он удачно сработал и еще сыграет свою роль, пока мусор в Бурятии и на Байкале не побеждён.



- Как, какими методами КВН-щики борются с «врагом», с мусором? Что работает, чтобы выбросить «Мусор из головы»?



- В первую очередь, мы отказываемся от любых повторных действий, создаем новые форматы, чтобы зацепить человеческое любопытство и пронести в мозг людей простые идеи - через комиксы, через QR-коды и так далее. Таким образом, мы пробудим интерес к теме. Мы с охотой смотрим на все новое и сразу же это применяем.



- Перенимаешь опыт других регионах или вы командой все создаете сами?



- Благодаря КВН мы часто выезжаем, участвуем в разных Лигах в таких городах как Казань, Калининград, Сочи, Москва. Российское многообразие помогает мне в креативе. Привожу идеи. Например, комиксы. У нас в Бурятии их практически и не было. Здесь мы ни с кем не конкурируем, а сразу привлекаем внимание новым. Я не стремлюсь следовать трендам, а сам создаю их. Тогда я на волне.



- Заметно. У тебя яркие идеи. В регионах есть проекты, связанные с проблемой мусора, которые тебя впечатлили?



- Это проекты из Челябинска. «Чистомэн»- это мужчина-герой в маске-балаклаве, который приезжает туда, где грязно и просто делает фото до и после уборки. И девушки в вечерних платьях на свалках - такой конфликт совершенства и несовершенства, который привлек внимание общественности. С таким подходом к делу даже самый ненавидящий нотации человек, рано или поздно проникнется. С помощью визуальных образов мы можем дойти до осознания проблем, особенно в экопросвещении.



Довели до слёз



- Кто работает в команде проекта «Мусора из головы»?



- У большинства членов нашей команды нет экологического образования, но это команда умелых, перспективных специалистов в своих сферах. Это Юлия Воронина, координатор проекта «Мусор из Головы», менеджер и единственный биолог в команде. Елена Федосеева, журналист, редактор проекта. Иван Логинов, продюсер и антикризисный контент-менеджер. Талантливый художник Табиту Мердыгеев. Кроме основного состава нас поддерживают инфоволонтеры, добровольцы по сбору мусора, известные люди города Улан-Удэ, предприниматели.



- На кого ты думаешь можно повлиять таким эко-проектом?



- Ставки делаем, конечно, на молодежь, потому что очень сложно исправлять взрослых. Мы видим, что выросло целое поколение безответственных взрослых из 90-х. Получается, мы воспитываем и родителей детей, и самих детей. Позволить себе что-то выбросить на улице в родном городе или на Байкале - это часть культуры, которая показывает, что есть пробелы в воспитании. Экология - это не просто что-то про сообщество «зеленых», это хозяйственная тема. Мусор скапливается, это приводит к антисанитарии и разгулу бездомных собак. Поэтому нельзя оставаться безразличными к хозяйственной проблеме.



- Считаешь, проблему мусора можно решить продвижением образов в соцсетях? Как относишься к практике высоких штрафов?



- Любая законодательная инициатива, даже благая, может восприниматься в штыки, особенно в последнее время. Вот почему гражданская инициатива важна, и мы начали движение в соцсетях, в массмедиа. Спокойно убеждаем людей, развлекая. Нужно побудить людей выбросить мусор из головы прежде всего. Как и в случае с коронавирусом, нужен социальный иммунитет. Если хотя бы 30% населения не будут мусорить, то покажут пример и другим. Раньше страдали от тех, кто пил пиво на лавках, в том числе у Народного Хурала, от бесконечных плевков на тротуарах. Теперь если и встретишь такое, то очень редко.



- Есть что-то трогательное в том, что вы делаете, для тебя лично?



- Был случай, который аж до слез тронул. Мы убирали жутко грязную территорию рядом с домами и видели, что из окон на нас смотрят жители, просто смотрят и больше ничего. Было обидно. И тут одна женщина спустилась со своей дочерью и стала убираться с нами. Я от радости чуть не расплакался. Наконец кто-то из местных присоединился.



- Почему такая слабая реакция у местных жителей, на твой взгляд?



- Мы все проходим сложный период становления «мусорной реформы», поэтому еще не все гладко. Как заложники наследия социализма, многие думают, что за них должны убрать или кто-то за это должен заплатить, но не они. Еще не привыкли, что вывоз мусора - это платная услуга, и в интересах каждого следить за этим. Поэтому благодарим всех сознательных. Спасибо всем нашим партнерам за помощь в уборке и вывозе мусора, волонтерам из Бурятского госуниверситета, Федерации студенческого самоуправления и ее активному лидеру Ананде Очирову, Профкому ВСГУТУ, Федерации футбола Бурятии, детскому футбольному клубу «Спарта», социально-ответственному бизнесу. Хорошо, что у нас много партнеров и тех, кто хочет помогать. Грех жаловаться. Каждый наш помощник - это наш амбассадор.



- Значит, все не так уж и плохо...



- Конечно. Много тех, кто устал от мусора. Я заметил, люди стали использовать в речи наши фразы #ВыбросьМусорИз Головы, #ЗабериМусорСсобой. Мысль ушла в народ, это радует. Мы призываем всех не быть равнодушными к проблеме мусора. Как в старой песне «С чего начинается Родина? - с картинки в твоем букваре, с друзей у тебя во дворе». Давайте вместе наведем порядок и дышать станет легче!

