В Улан-Удэ откроется первый в России круглогодичный лукодром

В открытии примут участие глава минспорта РФ Олег Матыцин и президент Федерации срельбы из лука Владимир Ешеев



Улан-Удэ готовится к торжественному открытию первого в России круглогодичного лукодрома - 19 февраля на его открытие прибудут министр спорта РФ Олег Матыцин, а также президент Федерации стрельбы из лука РФ Владимир Ешеев.



Готовность лукодрома проверил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. В ходе проверки его сопровождали министр строительства и модернизации Николай Рузавин и министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов, сообщили ГДЕ?.



- Все работы закончены, по качеству вопросов нет, строители создают сервисную группу, все выявленные недостатки будут устранены. Где-то что-то нужно будет подправить, покрасить. Эти работы будут выполнены. Все смогут увидеть, что важный для спорта Бурятии объект построен с применением современных технологий, качественно и красиво, - сказал Евгений Луковников после осмотра нового спортивного объекта.



Как пояснили в минстрое, объект возводился два года, за это время на строительство ушло 222 миллиона рублей, в том числе 150 миллионов из федерального бюджета. Весной, с наступлением тепла, продолжится благоустройство прилегающей к лукодрому территории. В настоящее время подрядчиком ООО «Норд-Инвест» устраняются мелкие замечания по требованию заказчика и эксплуатирующей организации.



- Полностью площадка строительства еще не закончена, благоустройство мы закончим, естественно, в сезон. Почему мы приостановились? Потому что рядом еще один важный объект, это здание Верховного суда Бурятии. Когда этот объект будет закончен, мы сможем скорректировать новые парковки, благоустройство, заезды, - добавил Евгений Луковников.



Лукодром рассчитан на 100 человек, тренироваться в стрельбе из лука смогут не только местные команды, но и стрелки со всей России. Чуть позже здесь появится и открытая площадка для стрельбы.



- Стрельба из лука является олимпийским видом спорта и наши спортсмены, имея такое помещение, покажут еще более высокие результаты на российском и мировом уровне. Этот объект мы строили с 2019 года, по нацпроекту «Спорт – норма жизни». В строительстве участвовало более 150 человек. Это труд не только подрядной организации, но и поставщиков, проектировщиков, субподрядчиков. Хотелось бы поздравить спортсменов с таким приобретением. Мы будем болеть за них, - сказал министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин.



- В проекте лукодрома были применены самые современные подходы к строительству - это современные системы вентиляции и освещения. Для покрытия был применен специальный спортивный линолеум. Мы учли все пожелания и все требования Федерации стрельбы из лука Бурятии. При строительстве зала были применены стандартные размеры и расстояния для проведения соревнования, - рассказал начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов.



Гарантийный срок объекта составляет три года. В течение этого времени, подрядчик будет обязан устранять все недочеты, допущенные при строительстве. Современный спортивный комплекс для лучников на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей занимает площадь 4,9 тысячи квадратных метров.



На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. Тренерский состав планирует организовать работу центра в 8 смен, при этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.



- Этот объект решит большую проблему тренировочного процесса наших лучников в любое время года, в первую очередь, на олимпийской дистанции 70 м, так как у нас в республике не было ни одного спортивного объекта, который позволял бы тренироваться круглый год . Конечно, сборная команда нашей республики, а также сборная команда России будут тренироваться здесь перед соревнованиями в Юго-Восточной Азии, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.



Лукодром будут содержать за счет средств республиканского бюджета. Содержание обойдется примерно в 40 миллионов рублей в год. Тренироваться в здании спортсмены начнут уже в конце февраля. В перспективе в республике планируют открыть отдельную спортивную школу по стрельбе из лука. Сейчас более полутора тысяч детей занимаются этим видом спорта.



фото: Минстрой РБ