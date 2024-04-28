Происшествия 28.04.2024 в 09:44

За минувшую неделю мошенники облапошили 40 жителей Бурятии

Больше всего не повезло 50-летнему улан-удэнцу, который перевел аферистам более миллиона рублей

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Текст: Анастасия Величко
За минувшую неделю мошенники облапошили 40 жителей Бурятии

По данным прокуратуры Бурятии, жертвами интернет-преступников по состоянию на 27 апреля 2024 стали 924 жителя республики (+ 40 за последнюю неделю).

- Причиненный ущерб составил 193 млн рублей (+ 11 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,7 млн рублей, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, в апреле 2024 года 50-летнему жителю Улан-Удэ позвонил человек, представившийся менеджером сотовой компании, и предложил продлить действие сим-карты. Мужчина согласился на продление договора услуг и продиктовал звонившему поступившие смс-коды. После этого ему позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что неустановленные лица пытаются оформить на мужчину автокредит. Для блокировки «незаконных действий» необходимо скачать на телефон определенное приложение, а самому оформить кредит и перевести на «безопасный» счет. Требования злоумышленника потерпевший выполнил и перевел денежные средства в размере 1,1 млн рублей.

- Граждане, будьте бдительны! Помните, если вам звонят лица, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, банковских организаций, предлагают взять кредиты или перевести деньги на безопасные счета - это мошенники, - напоминают сотрудники прокуратуры Бурятии.


Фото: "Номер один"

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мошенничество прокуратура кредиты перевод

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