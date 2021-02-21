Аэропорт Улан-Удэ опередил Томск и Кемерово по числу перевезенных пассажиров

Услугами аэропорта «Байкал» с начала года воспользовались 39,7 тысяч пассажиров





С начала года пассажиропоток аэропорта «Байкал» превысил показатели пассажиропотока аэропортов Кемерово, Томска и Читы, также входящих в холдинг «Новапорт», сообщает пресс-служб минтранса Бурятии.

По состоянию на седьмое февраля, аэропорт в Улан-Удэ обслужил 39,7 тысяч пассажиров, в Кемерово – 39,5 тысяч, в Чите – 38,6 тысяч в Томске – 3,8 тысяч. Рост связан с развитием внутреннего туризма и доступной стоимостью билетов на московском направлении, отмечают специалисты.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/