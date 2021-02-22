В Бурятии родители школьника подняли в соцсетях тему поборов в школе

Пользователю не понятно, должны ли родители сдавать деньги на освещение в классе

В популярном бурятском паблике началось жаркое обсуждение вопроса, должны ли родители сдавать деньги на нужды школы, а в частности их детей."Добрый день, в Баргузинской школе собирают с родителей на плафоны и жалюзи, подскажите, нужно ли платить или школа сама должна все это покупать?", - написал анонимный пользователь, по всей видимости, родитель одного из учеников. Он опубликовал скриншот переписки с родителями и учителем в мессенджере:Двум классам, занимающимся в этом кабинете, предлагают разделить сумму на плафоны поровну на каждого ребенка. В среднем каждый родитель должен сдать 150 рублей.В комментариях под постом начались жаркие споры о том, стоит ли сдавать деньги на плафоны."Вы ещё учителям на квартиры деньги начните сдавать, на отпуск, на машины! А духа не хватает как Буратино главу района тряхнуть как следует? Бурятия всю дорогу на дотации из госбюджета живёт, средства выделяются, сколько до региона доходит это отдельная тема! Требуйте от минобразования, пусть обеспечивают ваших детей светом, или с таким же успехом каждый ребёнок может обучаться дома, без этой дебильный школы с её современной системой образования", возмущается один из подписчиков."И до учителя не докопаешься, ведь теперь все сборы ведут родители, а значит это лишь их инициатива....", - справедливо заметила подписчица."Если бы все деньги которые собирают на шторы, шли на шторы, хватило бы на чехол для школы и ещё осталось бы на шторы", - уверен другой пользователь."Сколько уже можно говорить - родители могут собирать деньги только на культурные мероприятия для детей и подарки детям, всё что относится к нуждам школы-незаконные поборы, обращайтесь в прокуратуру", - заключила подписчица паблика.Фото: "Номер один"