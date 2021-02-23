В Бурятии прошли учения для новичков поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»



Практические учения с поиском «пропавшего» прошли в окрестностях города

22 февраля прошли учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Новичков-добровольцев научили пользоваться навигатором, ориентироваться на местности по компасу, а также участвовать в поисках «пропавшего».

Как сообщили в пресс-службе отряда, для поисков территорию заранее разбили на квадраты, а добровольцы разделились на три поисковые группы, получили задание и начали прочёсывать территорию. В каждой группе был назначен старший, в роли которого испытать себя мог любой желающий. Так, соблюдая методику поиска, участники отряда нашли вещи «пропавшего», а спустя время – его самого.

- Мне понравилось, как преподаватели подготавливали нас, потом, как в дальнейшем мы прочёсывали лес, находили артефакты - вещи потерявшегося человека. Как мы всё это комментировали по рации. Я бы ещё принял участие в таком мероприятии, а в дальнейшем и в настоящих поисках, - поделился эмоциями Данила Усольцев, новичок отряда «Лиза Алерт».

По словам куратора отделения, полевая подготовка в отряде проходит на постоянной основе, где навыки приобретаются постепенно. И чем чаще добровольцы будут принимать участие в обучающих занятиях, тем быстрее смогут самостоятельно и грамотно действовать на поисках без вести пропавших людей.

- Такие учения позволяют заранее отработать механизм взаимодействия поисковых групп со штабом поиска, научить вновь пришедших добровольцев пользоваться навигатором, компасом, рацией. Только на практике можно научиться выполнять задачи, согласно методикам отряда и уверенно действовать уже на реальном поиске, - рассказала Вероника Ерофеева, куратор отделения «Лиза Алерт» в Бурятии.

Добровольцы «Лиза Алерт» напоминают, что в отряд всегда требуются люди. В его ряды можно вступить, заполнив анкету в социальной сети Вконтакте по ссылке https://vk.com/lizaalert_buryatiya, в соцсети Инстаграм @lizaalert_03 , а также позвонив на номер горячей линии 8(800)700-54-52. Волонтеры приглашают в свои ряды всех желающих, единственное ограничение – доброволец должен быть совершеннолетним.

Напомним, добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия был основан 10 февраля 2018 года. За это время принято 417 заявок на поиск, найдены живыми 290 человек, 94 их них – дети.

фото: предоставлено "Лиза Алерт"