Горсовет поздравил улан-удэнцев с Днем защитника Отечества

В поздравлении отметили, что праздник затрагивает каждую семью

Сегодня, 23 февраля, россияне отмечают День защитника Отечества. Председатель улан-удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил горожан со знаменательной датой.

- Сегодня мы чествуем ветеранов войн, участников локальных боевых действий и миротворческих операций. Благодарим всех, кто профессионально и ответственно противостоит глобальным угрозам современности, - отметил Чимит Бальжинимаев.

Как добавил председатель Горсовета, в то же время 23 февраля празднуют в каждой семье.

- Мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего опора для родных и близких. И все мы своим трудом вносим свой вклад в укрепление страны. Желаю вам новых профессиональных и жизненных побед. Мира, благополучия, успехов! - высказался депутат.

Кроме того, совет депутатов пожелал здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.

фото: "Номер один"