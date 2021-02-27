Работодатели Бурятии скрывают несчастные случаи, не платят зарплату и игнорируют закон

Доклад об итогах 2020 года, опубликованный трудовой инспекцией, содержит довольно печальные сведения

Станислав Сергеев, «Номер один».

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Закон в отношении своих работников нарушают как коммерческие предприятия, так и бюджетные. Причем нарушения касаются не только выплаты зарплат и правильного оформления трудовых договоров, но и часто на кону стоят человеческие жизни.Конечно, в условиях пандемии активность проверяющих снизилась. По крайней мере касаемо трудовой инспекции. Если в 2019 году ведомство провело 1012 проверок, то в 2020 их количество снизилось почти в два раза – 563 проверки. Одна проверка, к слову, обходится бюджету, как следует из отчета инспекции, более чем в 36 тыс. рублей.Впрочем, сумма наложенных инспекцией штрафов хоть и уменьшилась, но не настолько – всего на четверть (на 25,2% меньше, чем в 2019 году). В 2019 году, к слову, ведомство наказало нарушителей примерно на 21 млн рублей, а в 2020 году – на около 16 млн.Всего же нарушений за прошлый год инспекторы насчитали 1869. Некоторые из них перетекли в более серьезное русло: 64 материала инспекция отправила в итоге в органы следствия. Из них по результатам расследований несчастных случаев на производстве - 43 материала, за нарушение норм по оплате труда – 21.«Анализ обращений работников в Государственную инспекцию труда в республике показывает, что наиболее часто встречающиеся нарушения трудового законодательства связаны с работой без оформления трудового договора, невыплатой заработной платы, невыплатой всех сумм, причитающихся при увольнении, оплатой труда за вынужденные нерабочие дни в период коронавируса, отсутствием учета времени, фактически отработанного работниками, и, как следствие, «серой» заработной платой», - пишет инспекция труда республики в своем докладе об итогах 2020 года.Среди жалобщиков - работники охранных агентств, медицинских учреждений, учреждений образования, социального обслуживания и даже правоохранительных органов. Впрочем, ими этот длинный список не ограничивается.«В качестве основных причин нарушений трудовых прав граждан следует указать игнорирование требований трудового законодательства со стороны отдельных работодателей и неудовлетворительное финансовое состояние организаций (непринятие своевременных мер работодателями по оздоровлению их финансового состояния), а также недостаточный уровень правосознания, как работодателей, так и самих работников», - констатирует трудовая инспекция.Большая часть нарушений – 490 – касается оплаты и нормирования труда. На втором месте (235) – нарушения трудового договора. Далее идут нарушения по вопросам материальной ответственности, обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, проведения медицинских осмотров работников и т. д.При этом чаще всего в прошлом году нарушали трудовое законодательство представители строительной отрасли (331 нарушение). «Серебро» уходит торговле (285 нарушений), с небольшим отрывом на третьем месте – обрабатывающие производства (238 нарушений). Далее идут две ключевые бюджетные сферы: здравоохранение (201) и образование (153), за которыми расположились добыча ископаемых (127), сельское хозяйство (68) и транспорт (62).Особое внимание инспекция уделяет государственному и муниципальному сектору, где, по идее, чиновники должны строго блюсти трудовое законодательство. Но, увы…«В государственном и муниципальном секторе выявлено 473 нарушения, что составляет 25,31% от общего количества выявленных нарушений. Общая масса нарушений в государственном и муниципальном секторе указывает на наличие признаков бездействия должностных лиц ведомственного контроля, включая муниципальный контроль за соблюдением законодательства о труде», - приходит к печальному выводу инспекция.Казалось бы, общее число проверок снизилось, нарушений – тоже. Многие предприятия в пандемию простаивали, другие перешли на «удаленку». Можно было бы предположить, что в таких условиях снизилось и количество несчастных случаев на производстве. По большому счету так оно и есть: в прошлом году было 40 таких случаев против 47 в 2019 году. Количество смертельных случаев снизилось с восьми в 2019-м до шести в 2020 году. С тяжелым исходом – 30 случаев против 34 в 2019-м.«Таким образом, абсолютный уровень производственного травматизма за период 2020 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 14,89%, - пишет инспекция труда. - В порядке возложенных полномочий в 2020 году государственными инспекторами труда проведено 60 тематических проверок соблюдения порядка расследования несчастных случаев на производстве по результатам которых работодателям выданы предписания об устранении 202 выявленных нарушений».Всего же в 2020 году инспекторы расследовали 82 несчастных случая. Из них 24 - со смертельным исходом, 43 - с тяжелым исходом.«Из общего количества расследованных несчастных случаев 24 квалифицированы как «не связанные с производством», из них 16 - со смертельным исходом».Чаще всего работники получали травмы в результате падения с высоты - 12 работников, или 35,3% от всех несчастных случаев.«Пять работников получили травмы в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и т. д. Шесть работников получили травмы вследствие падения, обрушения, обвалов земли, материалов», - говорится в отчете.Среди предприятий, работающих в Бурятии, рекордсменом со знаком минус стал Улан-Удэнский ЛВРЗ, где произошло пять несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом.Всего же за прошлый год пострадали четыре водителя, четыре слесаря, два пожарных, четыре медицинских работника, два повара. Тяжелые травмы получили шесть женщин: два повара, три медицинских работника, один машинист крана.При этом не секрет, что работодатели случившиеся у них трагедии не спешат предавать огласке и пытаются всячески замять. К числу основных нарушений в этой части инспекция относит нарушение порядка извещения компетентных органов о произошедших случаях, нарушение сроков расследования. Если же расследование проводилось, то его результаты часто отличаются от фактических обстоятельств дела. Но, самое печальное, работодатели часто пытаются переложить вину за произошедшее на пострадавших работников.Рекордсменом по производственному травматизму в прошлом году стали обрабатывающие производства. Примерно на одном уровне находятся здравоохранение, добывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, строительство.«Анализ материалов расследований несчастных случаев на производстве с тяжкими последствиями, законченных в период с 01 января по 31 декабря 2020 года, показал, что основной причиной травматизма явилась неудовлетворительная организация производства работ (52,9%)», - пишет ведомство.Более того, только в прошлом году инспекция выявила шесть сокрытых от расследования несчастных случаев на производстве. В числе тех, кто пытался скрыть трагедии, есть как малоизвестные компании (ООО «Закаменск-лес», ИП Устинов И.В., ООО «Опал»), так и довольно известные в республике, например, сетевая компания ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», МУП «Городские маршруты». В том же списке Новосретенская школа.Пожалуй, на второе место по важности и тяжести после производственного травматизма можно поставить нарушения в части выплаты зарплат. По состоянию на 1 января 2021 года 19 организаций Бурятии задолжали своим работникам суммарно более 77 млн рублей. Несмотря на множество проверок и еще большее количество выявленных нарушений, трудовая инспекция вынуждена констатировать: «проблема со своевременностью выплаты заработной платы продолжает сохраняться».«Причинами нарушений законодательства об оплате труда являются неудовлетворительное финансовое состояние работодателей, непринятие мер работодателями по взысканию дебиторской задолженности, бюджетное недофинансирование, игнорирование требований трудового законодательства со стороны отдельных хозяйствующих субъектов региона», - говорится в отчете ведомства.Кроме тех, кто задерживает либо вообще не выплачивает зарплаты, есть и те, кто в нарушение закона платит своим работника ниже МРОТ. В длинном списке организаций, которые пойманы за руку, помимо неизвестных ИПшек и ОООшек имеются и бюджетные учреждения.Так, среди попавшихся нарушителей - МКУ «Административно-хозяйственный отдел МУ «Закаменское управление образования», МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1», два детских сада, Баргузинский лесхоз и даже подведомственное учреждение комитета по образованию Улан-Удэ.Как видим, нищенскими зарплатами часто грешат бюджетные учреждения сферы образования. Это говорит о том, что многолетние разговоры чиновников о повышении статуса педагога и уровня оплаты в этой сфере пока так никуда не привели.Ну и напоследок вернемся к пандемии. С 2 апреля по 31 декабря прошлого года в инспекцию труда поступило более 5 тыс. обращений по вопросам защиты трудовых прав в связи с коронавирусной инфекцией. Люди жаловались на несправедливую оплату труда, на работодателей, отправляющих сотрудников в отпуск без сохранения заработной платы, на отстранение от работы, незаконное увольнение и так далее.Понятно, что в условиях пандемии бизнес вынужден был затягивать пояса. Но, во-первых, делать это за счет работников не самый лучший выход. Во-вторых, среди нарушителей, как мы видим, есть и бюджетные учреждения, и они не находятся под угрозой банкротства, получая деньги от государства. И в этом случае никаких оправданий подобным нарушениям быть не может.