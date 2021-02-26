В Бурятии начали растаскивать выброшенный на свалку омуль

Не исключено, что рыба из скотомогильника попадет на столы жителей республики





Неожиданное продолжение получил скандальный случай с захоронением 19 тонн байкальского омуля-производителя с Большереченского рыбоводного завода ФГБУ «Главрывбвод». По Бурятии поползли слухи, что омуль, размещенный в скотомогильниках, нелегально вывозится оттуда. Этим, якобы занимаются неизвестные лица, «добывающие» его с места захоронения.

Насколько стало известно «Номер один», партию омуля-производителя утилизировали в трех скотомогильниках – в двух из них ситуация не вызывает опасений, но вокруг третьего, вроде бы, возникают проблемы.Как пояснили в пресс-службе МВД Бурятии, куда мы обратилось за комментариями по поводу ситуации, полицейские намерены провести проверку.Намерение силовиков внести ясность вполне резонно. Если кто-то на самом деле «добывает» омуль из места утилизации, то есть вероятность, что затем он появится в нелегальной продаже.При захоронении, насколько известно «Номер один», омуль был пересыпан специальными веществами. Употребление такой рыбы в пищу может оказаться очень вредным для здоровья человека.Напомним, 19 тонн омуля-производителя были забракованы в декабре 2020 года контролирующими органами в ходе проверки. Они выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства, в числе которых - манера обработки омуля. Рыбу обрабатывали водой, взятой из русла Большой речки, хотя для воды, предназначенной для обработки пищевых продуктов, есть свои требования. Открытый водоем – это не тот случай. Кроме того, у омуля отсутствовала маркировка, были и другие нарушения.Фото: «Номер один»