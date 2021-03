Общественник заставил политиков Бурятии запеть

Шутка понравилась пользователям соцсети





Общественник Александр Афонин выложил на своей странице в Фейсбуке забавные ролики с местными политиками. С помощью популярной в соцсетях программы он «оживил» их фотографии и «заставил» спеть мировые хиты.

Так, глава Бурятии «исполнил» знаменитую композицию группы O-Zone «Dragostea din tei». Политик Батодалай Багдаев «выступил» с хитом от Тhe black eyed peace «Pump it», а министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов спел «I am sexy and I know it». Не остались в стороне и депутаты Хурала. Вице-спикера Хурала Бурятии Татьяну Мантатову «заставили» спеть прошлогоднюю рэперскую композицию «Wap», а председатель комитета по госустройству Хурала Бурятии, коммунист Виктор Малышенко исполнил хит из 90-х «What is Love» от Haddaway.









Пользователям соцсети шутка общественника понравилась, она уже собирает множество лайков и одобрительных комментариев. «Главное, чтобы органы не привлекали за такую развлекуху», комментируют они.