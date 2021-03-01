В Улан-Удэ 8 марта предложили сделать «День борьбы с домашним насилием»

Лидер «Яблока» высказалась, почему женский день стал сексистским праздником



Лидер регионального отделения партии «Яблоко» в Бурятии, известная панк-певица Наталья Семенова (Сабрина Амо) высказалась по поводу предстоящего праздника - Международного женского дня 8 марта. Девушка назвала свой пост «Обыкновенный сексизм», объясняя, почему праздник потерял свое изначальное значение и во многом действует во вред, а не во благо.



- Стоит отметить, что в нашей стране, со времён советского союза женщин уравняли в правах с мужчинами, в этом мы опередили многие страны мира, но мы же и первые, кто опустил этот праздник до праздника стереотипного, обывательского восприятия женщины, опошлив его обязательными женскими подарками и пожеланиями в стиле «женское счастье»! Очевидно, что в современной российской действительности международный женский день потерял свой изначальный смысл и выродился в повальный садомазохизм с жертвоприношениями. С психологической стороны в этой содомии страдают оба пола. Хотя не только с психологической, нередко праздники в нашей стране оборачиваются вполне ощутимыми физически трагедиями, - рассказала Наталья Семенова.



Лидер «Яблока» отдельно высказалась про сферу торговли. По мнению Натальи Семеновой, перед праздником раздувается потребительский ажиотаж с завышением цен и стереотипными подарками.



- Не секрет, что есть и такие, кого оскорбляет «женский день», и это не всегда потрепанные жизнью феминистки-мужененавистницы, а все чаще самодостаточные, независимые особы, свободные от стереотипов. Очень странно, что компетентные в данной сфере люди, депутаты и прочие представители власти, не замечают, что в России праздник не имеет ничего общего с защитой прав женщин, а даже наоборот, превратился в нечто очень пошлое, отдающее сексизмом и тонким социальным насилием над личностью, - считает Семенова.



По мнению девушки, современные женщины вряд ли нуждаются в данном празднике как в чем-то масштабном.



- Тем более, делать из этого выходной день - неприемлемо, ибо это обстоятельство опять же отдаёт насилием, так как возлагает на женский пол дополнительную ответственность и обязывает, а иногда и вынуждает подчиняться традициям, а проще говоря - желаниям окружения и соответствовать навязанному извне образу. Это может привести к конфликтам на работе и в семье, а как следствие, к стрессам, неврозам, зависимому поведению. Возьмите хотя бы ситуацию, когда женщина устала и не в настроении, а ей нужно ехать с мужем поздравлять его маму, тётю, сестру, начальницу, - поясняет свою мысль Наталья Семенова.



Кроме того, панк-певица отметила, что в настоящее время можно констатировать факт, что большинство российских женщин не испытывают дискриминации по половому признаку, законодательство прочно стало на рельсы защиты прав женщин. По ее мнению, особенно ярко это выражается в трудовом праве.



- Однако, общество наше, в какой- то мере, благодаря 8-му марта, который всё чаще приобретает сексистский характер, меньше стало уделять внимание воспитанию женщины как полноценного члена общества. Такая злокачественная тенденция проявляется тем, что юным леди нередко внушается откровенно потребительское отношение к мужчинам. Сейчас мечта девушки выйти замуж и стать матерью - воспринимается как проявление инфантильности, недалёкости. Современные барышни поголовно мечтают о карьере, деньгах, славе, хорошем образовании, высоком социальном статусе и часто мужчины для них всего лишь ступени по лестнице, ведущей к успеху. Но и часто такое восприятие приводит молодых женщин на самое дно семейного котла, из которого они редко могут выбраться без ущерба для себя.Учитывая вышеизложенное, я предлагаю этот праздник переименовать в «день профилактики домашнего насилия». Ведь чаще всего именно женщины становятся жертвами такого страшного явления, - высказалась лидер партии «Яблоко».



Наталья Семенова полагает, что именно за счет того, что «8 марта» много лет считается «женским днём», внимание к нему не угаснет, а будет только усиливаться. По ее мнению, идеально было бы весь месяц март (как наиболее плодотворный на проявление всяких психических отклонений) посвятить профилактике домашнего насилия в виде проведения различных просветительских мероприятий в учебных заведениях, трудовых коллективах, медицинских учреждениях и так далее.



- Развернуть информационные компании в СМИ, приглашать на передачи специалистов: психологов, юристов, медработников, полицейских а также женщин со своими историями. В общем, начиная с 8 марта, целый месяц открыто и повсеместно, обсуждать животрепещущую тему домашнего насилия: абьюза, газлайтинга, созависимых отношений. Это будет настоящий и практически нужный «женский день», а не эта, изжившая себя, бесполезная полупьяная, пошлая возня из букетов цветов, плющевых уродцев, конфет, алкоголя и нервотрепки, - утверждает Наталья.



В своем посте Семенова также обратилась к тем, кто дорожит «традицией».



- Никто не запрещает отмечать 8 марта так, как им заблагорассудится, лишь бы это не создавало никому проблем и не порождало морально- бытовых обязанностей, - добавила девушка.



В конце своего поста Наталья Семенова отметила, что сама официально запретила поздравлять себя с 8 марта и рада, что мужчины отнеслись к этому с пониманием.



фото: из соцсетей Натальи Семеновой







