В Бурятии ушел из жизни легендарный ветеран-разведчик

Хургану Бадмаеву было 102 года





В Бурятии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, военный разведчик, ветеран труда Хурган Анхаевич Бадмаев. Ему было 102 года. Герой войны - легендарный разведчик - внес большой вклад в победу над Квантунской армией, сообщили в пресс-службе Хурала Бурятии.

Хурган Бадмаев родился в Курумканском районе Бурятии. В 1942 году после двух лет обучения в Иркутской юридической школе его направили на курсы военного переводчика в Подмосковье.Легендарный боевой путь офицера политотдела 1-й Краснознаменной Армии Дальневосточного фронта Хургана Бадмаева связан с разведывательной деятельностью в тылу врага. В совершенстве владея японским языком, он действовал на территории марионеточного государства Манчжоу-Го (специально созданном японцами в покоренном ими Китае для наступления на Монголию и СССР). Азиатская внешность, знание языка и традиций помогали разведывательному делу. Собранная им в Харбине информация уходила в разведцентры Владивостока, Хабаровска и Москвы.Имя Хургана Бадмаева навсегда вписано в историю Второй мировой войны: в августе 1945 года на площади города Харбин военный разведчик зачитал на японском языке акт о капитуляции Японии.После войны в звании майора Хурган Бадмаев продолжил службу в Хабаровске. Он работал в газете «Нихон симбун», издававшейся для японских военнопленных. Вернувшись на родину, фронтовик развивал сельское хозяйство в Курумканском районе. С 1977 по 1985 год до ухода на заслуженный отдых работал инструктором организационного отдела президиума Верховного Совета Бурятской АССР.Фото: Хурал Бурятии