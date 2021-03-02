В Бурятии приюты для животных просят помощи волонтеров



Для строительства вольеров требуются рабочие руки



Сегодня в приют «Кот и пёс» по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова лесопользователи из Хоринского района на безвозмездной основе доставили очередную партию пиломатериалов, предназначенных для строительства вольеров.- Поставка необходимых материалов по поручению главы началась еще в начале февраля. На сегодня в три приюта предприниматели Тарбагатайского и Заиграевского районов поставили 22 кубометра дров, около 19 кубометров опилок. Сейчас начали поставлять пиломатериалы, на текущей неделе также будет организована поставка столбов для огораживания и укрепления заборов в приютах, - сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.По словам сопредседателя региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии», директора приюта «Кот и Пес» Натальи Филипповой, республиканское агентство лесного хозяйства организовало поставку материалов в полном объеме. Однако приюту не хватает волонтерской помощи.- В январе-феврале к нам доставили солому для подстилок и опилки. Сегодня привезли материал для постройки вольеров. Но теперь встал вопрос в их постройке. Нам, конечно, не хватает рук, будем рады любой волонтерской помощи, - рассказала Наталья Филиппова.Как отметил начальник Управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев, на сегодняшний день Минстрой России определил технические требования к приютам для животных, в том числе, для каждого животного должен быть определен вольер, а для больных животных - теплое помещение для передержки.- Приюты очень важны. Согласно федеральному законодательству безнадзорные животные для контроля над их численностью должны быть стерилизованы. Также после этого им необходима передержка. И в этом плане частные приюты для нас большое подспорье. Поэтому будем и в дальнейшем поддерживать начинания наших волонтеров. Помощь приютам будет оказываться не только в Улан-Удэ, в ближайшее время поставка необходимых пиломатериалов будет организована в приют «Мухтар» в Северобайкальске, - отметил Эрдэм Сангадиев.Напомним, 20 января по итогам встречи с представителями трех частных приютов в Улан-Удэ Алексей Цыденов принял ряд решений по дальнейшему функционированию приютов для собак в республике. Глава Бурятии дал поручение Республиканскому агентству лесного хозяйства выделить необходимое количество пиломатериалов для постройки вольеров для собак, Министерству имущественных и земельных отношений, а также администрации Тарбагатайского района поручено отработать вопрос с приютом «Возрождение» по приватизации земельного участка. Минсельхозпроду поручено организовать подвоз опилок для отсыпки земли, для подстилки для животных.Фото: пресс-служба правительства Бурятии