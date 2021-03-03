Житель Улан-Удэ пожаловался в прокуратуру на полицию

Правоохранители заволокитили рассмотрение его заявления о повреждении автомобиля





Заместители прокурора Бурятии в феврале этого года в рамках работы мобильной приемной провели личные приемы граждан. Всего к ним обратились 56 человек из 12 районов республики и Улан-Удэ.

«Граждане поднимали вопросы соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обратили внимание на ненадлежащую работу органов местного самоуправления по сбору и вывозу мусора, неудовлетворительную работу фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Управляющая компания из Каменска выразила несогласие с порядком начисления «Читаэнергосбытом» платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды», - рассказали в надзорном ведомстве.Также жители республики жаловались на нарушение трудовых прав. Так, работник охранной организации сообщил о невыплате отпускных и начислении зарплаты в размере ниже МРОТ.Часть жалоб касалась вопросов исполнения закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Например, житель Улан-Удэ указал на волокиту при рассмотрении его заявления о повреждении автомобиля.«По каждому обращению даны разъяснения законодательства, организованы проверки», - отметили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»