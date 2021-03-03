В Улан-Удэ отремонтируют бульвар Карла Маркса

Работы должны завершить до 1 сентября





Ремонт дороги протяженностью около километра по бульвару Карла Маркса пройдет в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, на данный момент на дороге имеется большое количество трещин, ям и выбоин. В ходе ремонта дорожники уберут старый асфальт, выровняют дорогу и полностью заменят бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесена дорожная разметки, произведен ремонт тротуара из плитки.- Контракт на строительство этой дороги заключен. Подрядчик приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Срок завершения работ до 1 сентября 2021 года, - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.Проводить работу будет подрядная организация ООО «СК ОЛИМП». Всего на ремонт дороги выделено около 4,1 млн рублей.Напомним, всего в этом году в столице Бурятии отремонтируют 25 новых участков дорог. На строительство всех объектов выделено 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ