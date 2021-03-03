В Улан-Удэ правозащитницу отвезли из больницы в изолятор



Там Надежда Низовкина намерена продолжить голодовку



Бурятскую правозащитницу Надежду Низовкину после госпитализации вновь отправили под арест. Пока юрист пребывала в больнице, суд вынес решение приостановить срок ее ареста и не учитывать дни, проведенные в больнице.



Как отметила Низовкина, это постановление суд принял в ее отсутствие, а в больницу принесли уже готовое решение.



- Мне проводили две эндоскопии, выявили проблему с желудком, поэтому срок госпитализации увеличился. Изначально говорили, что в больнице проведу не более 3 суток. Решение суда о приостановке ареста привезли мне на руки, - сообщила Надежда из больницы.



Сегодня сотрудники полиции сопроводили правозащитницу в ИВС.



- Хочу сообщить, что меня только что привезли в ИВС. Заявляю, что во-первых, моя сухая голодовка возобновляется, а во-вторых, я буду категорически возражать против госпитализации, потому что один раз меня уже опорочили, изложив ситуацию неверно, якобы я сама себе вызвала скорую. Поэтому я буду каждый раз предъявлять устный и письменный отказ. Я считаю, что этот срок я выдержу без всякой медицинской помощи – 4 суток и 5 часов. Поэтому, если прозвучит информация, что я что-то прошу, то я ее заранее опровергаю, - заявила «Номер один» Надежда Низовкина.



Напомним, 23 февраля объявившую сухую голодовку правозащитницу Надежду Низовкину госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение республиканской больницы. Как сообщила «Номер один» сама правозащитница, за день до этого она упала в обморок. Низовкина подчеркивает, что от госпитализации она всячески отказывалась и готова была продолжать «сухую» голодовку.



- Я ни единого раза не вызывала себе скорую помощь. Я каждый раз отказывалась и заявляла, что не вижу в этом необходимости. Зная свои силы, считаю свое состояние здоровья приемлемым для того, чтобы досидеть весь срок или, по крайней мере, еще продолжить, - подчеркивала юрист.



Правозащитницу Надежду Низовкину по решению суда арестовали на 10 суток из-за участия в несанкционированной акции протеста в поддержку Навального, которая состоялась 31 января в Улан-Удэ.



фото: "Номер один"