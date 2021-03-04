Совет директоров «Вертолетов России» обсудил итоги 2020 года

Заседание впервые прошло в Бурятии на Улан-Удэнском авиазаводе



Итоги прошедшего года и инвестиционные проекты обсудил сегодня совет директоров АО «Вертолетов России». В заседании приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель совета директоров АО «Вертолеты России», индустриальный директор госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор холдинга Андрей Богинский.



Заседание впервые прошло на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Перед заседанием Рустаму Минниханову и Анатолию Сердюкову представили итоги модернизации заводов и цехов предприятия, новый логистический центр, показали сборку новейшего офшорного вертолета Ми-171А3 и легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т. Свою продукцию презентовало также Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение.



В рамках рабочей поездки в Бурятию сегодня пройдет официальная встреча главы Бурятии и президента Татарстана. Затем Рустам Минниханов встретится с представителями татарской диаспоры в Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru



