04.03.2021
Совет директоров «Вертолетов России» обсудил итоги 2020 года

Совет директоров «Вертолетов России» обсудил итоги 2020 года

Заседание впервые прошло в Бурятии на Улан-Удэнском авиазаводе

Итоги прошедшего года и инвестиционные проекты обсудил сегодня совет директоров АО «Вертолетов России». В заседании приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель совета директоров АО «Вертолеты России», индустриальный директор госкорпорации  Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

Заседание впервые прошло на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Перед заседанием Рустаму Минниханову и Анатолию Сердюкову представили итоги модернизации заводов и цехов предприятия, новый логистический центр, показали сборку новейшего офшорного вертолета Ми-171А3 и легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т. Свою продукцию презентовало также Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение.

В рамках рабочей поездки в Бурятию сегодня пройдет официальная встреча главы Бурятии и президента Татарстана. Затем Рустам Минниханов встретится с представителями татарской диаспоры в Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru

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