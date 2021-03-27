Психология зрелости

Что такое взрослость и в чем она проявляется?





Наверняка каждый из нас слышал фразу «он человек незрелый» и понимал, о чем идет речь. О том, что личность имеет в себе некие психологические особенности, которые отличают ее от взрослого человека. Но что это за особенности и как появляются? О характеристиках взрослости и их взаимосвязи расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.

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- Игорь Валерьевич, есть такое понятие «зрелая личность». В чем это проявляется и почему надо быть психологически зрелым?- Многие думают, что взросление, зрелость это то, что наступает с возрастом, по истечении какого-то количества лет. Что чем больше человек живет, тем более зрелым и умудренным опытом он становится. Действительно это так или нет, давайте разбираться.Зрелость не наступает с годами. Это не то, что происходит само по себе. В физиологическом плане мы постепенно растем, созреваем и понемногу увядаем. Но в психологическом этот процесс идет несколько иначе. Возникает вопрос - что же такое психологическая зрелость? Этот вопрос достаточно сложный, поскольку имеет множество аспектов.Если коснуться понятия, то зрелость стоит рассматривать как максимально возможную реализацию своего потенциала. Согласитесь, трудно определить, какие личности созревшие, как помидоры на кусте, а какие зеленые и недозрелые. Потому что никогда не знаем, насколько мы реализовали или не реализовали свой потенциал. Это определенный процесс. То есть зрелость не некая статичная характеристика человека, а процесс качественного преобразования личности.Часто можно услышать фразу «эта личность незрелая» или «кому-то следует повзрослеть». Что подразумевается под зрелостью как антонима слова незрелость? Психологическую зрелость или взрослость можно рассмотреть в трех взаимосвязанных аспектах. Это когнитивная (интеллектуальная) зрелость – насколько человек интеллектуально взрослый. Далее эмоционально-личностная зрелость – то есть насколько человек взрослый в эмоциональном и мотивационном плане. И социальная зрелость – насколько он взрослый в социальном плане.Эти три аспекта достаточно тесно связаны друг с другом, гармоничное развитие личности предполагает взросление всех трех компонентов. Хотя мы можем встретить и дисгармоничные вариации этого взросления. Например, я не раз уже рассказывал о детях-сиротах, которые оказываются в тяжелых депривационных условиях и им приходится выживать ввиду того, что находятся в таких неблагоприятных социальных условиях, и они отличаются повышенной социальной зрелостью.В этом плане они уже взрослые, но в интеллектуальном и эмоциональном еще незрелые. Такая вот дисгармоничность. Или возьмем какую-либо выдающуюся личность, например Моцарта или экс-чемпиона мира по шахматам Фишера: в интеллектуальном, когнитивном плане это очень зрелые люди, но в эмоциональном и социальном плане вели себя как дети.- Когда мы говорим об интеллектуальной зрелости, что имеем в виду?- Здесь подразумевается умение и способности человека мыслить. Насколько человек правильно использует свои когнитивные и интеллектуальные способности, насколько у него развита мыслительная деятельность. Насколько хорошо, верно, правильно и стройно он рассуждает.Когда мы с вами беседовали о процессе мышления, я рассказывал о его операциональной стороне, тех операциях, с помощью которых человек познает окружающий мир. В подростковом возрасте в интеллектуальном плане активно развивается абстрактно-логическое мышление. Подросток усиленно осваивает такую мыслительную операцию, как абстракция. Любой взрослый когнитивно здоровый человек владеет этой операцией, может рассматривать и оперировать абстрактными понятиями, такими как доброта, справедливость, красота и др. Но не все люди овладевают следующей более сложной мыслительной операцией как конкретизация.Это не просто оперирование какими-то абстрактными категориями, а умение конкретизировать абстрактную категорию к конкретному частному случаю. То есть рассмотреть частный случай с абстрактно-теоретических позиций. Когнитивная зрелость – это показатель того, насколько человек умеет конкретизировать. Зачастую мы можем увидеть, что люди размышляют о чем-то, но оторванно от жизни, абстрактно: о политике, морали, подрастающем поколении, об экономике и геополитике и не переходят на уровень конкретизации.Но когда вопрос касается какого-то частного случая, то эти его абстрактные размышления отходят на второй план, не учитываются человеком, задача рассматривается абсолютно из житейских представлений. Например, человек может долго и очень красиво разговаривать о коррупции и вреде, который она наносит государству и экономике, но, приходя к должностному лицу в какое-то учреждение, дарит шоколадку. Это бытовая коррупция, мы с вами об этом однажды беседовали. Абстрактное понимание есть, а в конкретной ситуации не видит ничего плохого.И таких примеров много. Говоря о морали в какой-то конкретной ситуации, вынося моральное суждение, мы опираемся не на свои теоретические представления о морали, а исходя из какой-либо выгоды, собственной привычности или чего-то еще. Это показатель когнитивной незрелости. Это тесно связано с уровнями образования и интеллектуального развития и в целом развития когнитивных способностей.Второй аспект – мотивационно-личностный, или психологический. Этот аспект зрелости касается способности человека управлять самим собой, своими эмоциями, действиями, поступками, мотивами. Этот компонент тесно связан с когнитивным, поскольку управление собственными эмоциями и мотивами требует хороших рефлексивных способностей, которые будут относиться к интеллектуальной сфере.Если мы говорим об эмоциональной, мотивационной зрелости личности, в первую очередь вопрос касается того, насколько дифференцированны эмоции, осознаваемы, насколько человек способен понимать собственные мотивы, насколько осознанно и рационально он подходит к такому явлению, как борьба мотивов, как он решает внутриличностные конфликты между разнонаправленными мотивами внутри себя.Очень часто, кстати говоря, эмоциональная незрелость личности является источником множества психологических проблем. Часто на консультацию к психологу приходят люди, которые и интеллектуально развиты, и в социальном плане достигли высот и реализовались, но очень плохо понимают то, что с ними происходит.Достаточно нередкое явление, когда психолог просит человека описать свое эмоциональное состояние, что он чувствует, какие эмоции испытывает, а это оказывается для него очень и очень затруднительно. То есть я что-то чувствую, но что – осознать и понять не могу. А раз не могу это понять, то не могу этим управлять. Получается, что эмоции управляют человеком. Ведь он не понимает, какие они и откуда взялись. Соответственно, не понимает своих желаний, стремлений и мотивов – я хочу чего-то, но почему, зачем и из-за чего, остается за рамками сознания.Эмоционально и мотивационно-личностная зрелость представляет собой то, насколько человек хорошо понимает себя, насколько хорошо он может выстраивать отношения с самим собой.Третий аспект – социальная зрелость. Это умение выстраивать отношения с другими людьми. То есть насколько хорошо мы понимаем других людей, умеем с ними взаимодействовать и можем управлять отношениями с другими людьми.Когда мы говорим о социальной зрелости, в первую очередь это касается социальной гибкости: хорошо ли умеем менять социальные роли, соответствовать тем или иным ролевым ожиданиям, примерять на себя различные социальные роли и их реализовывать. Насколько ролевое поведение в разных социальных ситуациях дифференцированно.Естественно, такая социальная зрелость тесно связана с эмоционально-мотивационной зрелостью – чем лучше мы понимаем себя, тем лучше понимаем других людей. Если мы можем управлять собой, то можем управлять и отношениями с другими людьми. Это тесно связано с таким явлением, которое в психологии называется локус-контроль.- Разъясните, каким образом?- То есть кого мы считаем ответственным за то, что с нами происходит. Социально незрелые личности, как правило, перекладывают ответственность за свою жизнь на других людей. «Если со мной что-то происходит, то это не я виноват - жизнь такая, в таких условиях вырос, такие были у меня родители, так сложились обстоятельства».Личность социально зрелая принимает ответственность за себя, несмотря на то, в каких условиях он жил, какая у него семья и окружение. Такой человек достаточно хорошо понимает, что в конечном итоге его жизнь зависит от него самого, а не от действий и отношений других людей. Благодаря этому пониманию он способен выстраивать отношения с другими людьми проактивно. То есть не просто осуществлять некую реакцию на социальное воздействие, не действовать реактивно, импульсивно, а выстраивать взаимоотношения целенаправленно и планомерно. Выстраивая их так, как он хочет. Проявляя собственную активность, а не реагируя на раздражители внешней среды. Это и будет социальной зрелостью.Когда все три компонента достаточно хорошо развиты и находятся в тесной взаимосвязи, то тогда мы можем говорить о взрослой личности. Потому что он умеет мыслить, управлять собой и собственными отношениями с другими людьми.- Как соотносится это с мудростью? Или это понятие другого ряда?- Мудрость как раз таки и заключается в квинтэссенции всех этих трех составляющих.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один»