Власти Бурятии планируют создать новую ОЭЗ

В нее планируется привлекать инвесторов с вложениями свыше 250 млн рублей









«Мы не ограничиваемся территорией опережающего развития (ТОР - прим. ТАСС), промышленным технопарком, мы планируем создавать в ближайшее время в этом году особую экономическую зону промышленно-производственного типа в виде индустриального парка, где будут заходить резиденты с объемом инвестиций свыше 250 млн рублей и объем инфраструктуры 1:8», - сказал Виноградов, уточнив, что при реализации инфраструктуры на один рубль бюджетных средств будут приходиться 8 рублей частных инвестиций.



По его словам, в Бурятии Фонд развития промышленности докапитализирован Минпромторгом России на 65 млн рублей, на сегодняшний день его капитализация составляет 230 млн рублей. Он также отметил, что в республике успешно функционирует ТОР и промышленный технопарк, резидентами которого являются 19 компаний.



«Мы сводим наших резидентов, которые выпускают практически все виды продукции, с реализаторами национальных проектов. Таким образом, замыкаем производственную цепочку. Таким же образом идет работа с крупными торговыми сетями, у нас есть резидент промышленного парка, называется Байкальский текстильный комбинат, производит чулочно-носочную текстильную продукцию, испытывал проблемы со сбытом, мы провели брифинг с нашими крупными торговыми сетями – «Титан» и «Абсолют», этим же днем продукция пошла отгружаться», - резюмировал он.



На данный момент в Бурятии существует ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», потенциал которой ранее позитивно оценивали в Ростуризме. По мнению экспертов, «Байкальскую гавань» необходимо сделать привлекательной для российских и иностранных инвесторов, чтобы она стала курортом мирового уровня. ОЭЗ была создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тысячи гектаров на левом побережье Байкала, включает пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». За годы существования зоны бюджетами всех уровней в инженерную инфраструктуру «Байкальской гавани» вложено 4,7 млрд рублей из которых одна треть - республиканские.



Технофорум «От винта!» проходил в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно- технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимали почти все регионы страны.



Фото: egov-buryatia.ru Власти Бурятии намерены в текущем году заняться созданием особой экономической зоны (ОЭЗ) в форме индустриального производственно-промышленного парка, резидентами которого смогут стать инвесторы с объемами вложений свыше 250 млн рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства Бурятии Антон Виноградов на площадке фестиваля «От винта!» в пятницу, сообщает ТАСС «Мы не ограничиваемся территорией опережающего развития (ТОР - прим. ТАСС), промышленным технопарком, мы планируем создавать в ближайшее время в этом году особую экономическую зону промышленно-производственного типа в виде индустриального парка, где будут заходить резиденты с объемом инвестиций свыше 250 млн рублей и объем инфраструктуры 1:8», - сказал Виноградов, уточнив, что при реализации инфраструктуры на один рубль бюджетных средств будут приходиться 8 рублей частных инвестиций.По его словам, в Бурятии Фонд развития промышленности докапитализирован Минпромторгом России на 65 млн рублей, на сегодняшний день его капитализация составляет 230 млн рублей. Он также отметил, что в республике успешно функционирует ТОР и промышленный технопарк, резидентами которого являются 19 компаний.«Мы сводим наших резидентов, которые выпускают практически все виды продукции, с реализаторами национальных проектов. Таким образом, замыкаем производственную цепочку. Таким же образом идет работа с крупными торговыми сетями, у нас есть резидент промышленного парка, называется Байкальский текстильный комбинат, производит чулочно-носочную текстильную продукцию, испытывал проблемы со сбытом, мы провели брифинг с нашими крупными торговыми сетями – «Титан» и «Абсолют», этим же днем продукция пошла отгружаться», - резюмировал он.На данный момент в Бурятии существует ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», потенциал которой ранее позитивно оценивали в Ростуризме. По мнению экспертов, «Байкальскую гавань» необходимо сделать привлекательной для российских и иностранных инвесторов, чтобы она стала курортом мирового уровня. ОЭЗ была создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тысячи гектаров на левом побережье Байкала, включает пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». За годы существования зоны бюджетами всех уровней в инженерную инфраструктуру «Байкальской гавани» вложено 4,7 млрд рублей из которых одна треть - республиканские.проходил в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно- технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимали почти все регионы страны.Фото: egov-buryatia.ru