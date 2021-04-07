В Улан-Удэ «управляшка» захватила машино-место жильца дома

Она провела незаконную перепланировку чужого нежилого помещения



В начале 2021 года собственник приобрел помещение в новостройке. Однако использовать его он не смог, поскольку в нем располагался офис управляющей компании, сообщили в Госстройжилнадзоре республики.



Управляющая организация занимала несколько помещений, которые еще не были проданы застройщиком, в том числе стоянку. Машино-места сдавались в аренду желающим. Со временем жильцы многоквартирного дома обратились в управление муниципальной жилищной инспекции с требованием установить законный порядок пользования, и это удалось сделать в отношении тех помещений, которые еще не имели хозяина.



Собственник же, защищая свое право, вынужден был обратиться в суд. Несмотря на это, управляющая организация не освобождает помещение, которое использовалось как офис более года, и в нем была произведена перепланировка.



Согласование переустройства с органами местного самоуправления отсутствует. В связи с этим собственнику выдано предписание об устранении нарушений. Это предписание также понадобится ему в суде для взыскания ущерба с управляющей организации, отметили в надзорном управлении.



В нем напомнили, что управляющая организация в многоквартирном доме может размещаться лишь в тех помещениях, которые предусмотрены технической документацией для этой цели. При приобретении и использовании нежилой недвижимости приобретателям и обслуживающим компаниям следует внимательно изучить проект и выяснить, не относится ли помещение к общему имуществу.



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