Десятиклассница из Улан-Удэ стала лучшей ученицей в республике

Девушка получила «Гран-при», которого улан-удэнцы добивались всего дважды в истории конкурса



В Улан-Удэ объявили лучшего ученика Бурятии. Им стала Даша Вершинина из школы №1. Десятиклассница успешно прошла четыре этапа конкурса: творческой самопрезентации «Моя территория ответственного отношения», интеллектуальной викторины «Смарт IQ», конкурса научно-исследовательских работ «Наука 2.0.», и презентации портфолио за 2020-2021 годы.



- Даша очень творческий, талантливый и целеустремлённый человек. Она с раннего возраста занимается вокалом, танцами, играет на фортепиано и скрипке. Закончила музыкальную школу с красным дипломом. Хорошо учится и принимает активное участие в делах школы. К этому конкурсу мы начали готовиться заранее и, несмотря на плотную занятость и подготовку к другим конкурсам, Даша была настроена на победу, - с гордостью отзывается о своей ученице классный руководитель Татьяна Вишнякова.



Как отметили на сайте администрации города, по решению жюри республиканского конкурса Дарья Вершинина получила диплом «Гран-при». Как оказалось, высшую награду – Гран-при республиканского конкурса и звание лучшего ученика Бурятии – город Улан-Удэ ранее удостаивался всего дважды – в 2007 году абсолютным победителем стал одиннадцатиклассник школы №49 Содном Дашинамжилов, а в 2015 году – Владимир Шагдуров, одиннадцатиклассник Бурятской гимназии №29.



В тройку призёров также вошли: Александра Федотова, ученица Оерской СОШ - диплом 1 степени; диплом 2 степени – у Очировой Аяны, ученицы Санагинской СОШ; диплом 3 степени – у Нестеровой Галины, ученицы Витимской СОШ. Кроме того, в номинациях отмечены юные горожане Арина Сотнич из 59-й гимназии и Николай Афанасьев из школы №49.



фото: администрация Улан-Удэ