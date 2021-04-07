07.04.2021
В Забайкальске спасли кошку, выпавшую с седьмого этажа

В Забайкальске спасли кошку, выпавшую с седьмого этажа

Ромашка отделалась переломами передней и задней лап  и выздораваливает

В начале апреля этого года к ветеринарным докторам Забайкальска обратился мужчина за срочной помощью. Его кошка по кличке Ромашка упала с седьмого этажа, сообщает официальный портал Забайкальского края.

«Врачи оказали экстренную помощь. В первую очередь – медикаментозную, то есть поставили инъекции для обезболивания. После животное привели в чувства. При пальпации были выявлены два перелома передней и задней конечностей», - рассказала начальник ветеринарной станции Алиса Сафронова.

Ветеринарные врачи наложили гипс. Назначили обезболивающие уколы, антибиотики и препарат для лечения опорно-двигательного аппарата.

«В моей практике подобных случаев не так много, но чаще всего кошки остаются живыми. Все зависит от варианта падения. Если животное просто выпало из окна и упало на землю, то большая вероятность его спасти. А вот если в момент падения животное ударялось об козырьки балконов или кондиционеры, то возможность спасти питомца не велика», - добавила Алиса Сафронова.

Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края
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