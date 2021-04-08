В Бурятии жильцов разваливающегося дома пообещали расселить через 7 лет

Дожил бы дом до этого срока, не известно







Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе сельского поселения «Тарбагатайское».

«Распоряжением администрации поселения от 27.07.2020 многоквартирный дом по ул. Гагарина села Тарбагатай признан аварийным и подлежащим сносу. В распоряжении установлен срок расселения жильцов аварийного дома – не позднее 31 декабря 2027 года. Однако согласно заключению Единого экспертного центра, техническое состояние несущих конструкций данного дома является аварийным, износ печей составляет 80%. В связи с этим срок сноса и расселения жильцов, указанный в распоряжении сельской администрации, не отвечает требованиям Жилищного кодекса РФ», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор подал в суд иск о признании распоряжения администрации в части срока расселения жильцов дома незаконным. Он потребовал от чиновников установить разумные сроки расселения.Тарбагатайский райсуд требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу.Фото: «Номер один»