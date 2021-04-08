В Этнографическом музее Бурятии родились медвежата

Медведица пока не показывают потомство



В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья впервые родились медвежата. Как сообщили сотрудники живого уголка, пока медведица не показывает малышей посторонним.



- Пока что мы даже сами не знаем, сколько медвежат - замечали, что один или два выглядывали. Медведица к себе не подпускает, еще ждем, - сообщили в Этнографическом музее.



Там добавили, что медвежата появились на свет зимой – ориентировочно, в декабре или январе. Как только они начнут выбираться наружу, об этом обязательно расскажут в соцсетях музея.





фото: pixabay.com