08.04.2021
В Этнографическом музее Бурятии родились медвежата

В Этнографическом музее Бурятии родились медвежата

Медведица пока не показывают потомство

В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья впервые родились медвежата. Как сообщили сотрудники живого уголка, пока медведица не показывает малышей посторонним.

- Пока что мы даже сами не знаем, сколько медвежат - замечали, что один или два выглядывали. Медведица к себе не подпускает, еще ждем, - сообщили в Этнографическом музее.

Там добавили, что медвежата появились на свет зимой – ориентировочно, в декабре или январе. Как только они начнут выбираться наружу, об этом обязательно расскажут в соцсетях музея.


фото: pixabay.com
Этнографический музей медведь
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