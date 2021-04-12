Московский бизнесмен заплатит налоги в Бурятии, чтобы купить лекарство для Адисы

Стали известны подробности схемы, которую придумали для спасения девочки
11 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился в Москве с мажоритарным акционером проекта строительства Озерного ГОК в Бурятии Владиславом Свибловым. Во встрече также приняли участие родители четырехмесячной Адисы Гармаевой, которая нуждается в дорогостоящем лечении. Семья Гармаевых вылетела в столицу в воскресенье утром по приглашению главы региона.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, Владислав Свиблов принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района для поступления его налогов в бюджет региона. Бизнесмен обратился к главе Бурятии с предложением использовать часть средств НДФЛ на лечение Адисы Гармаевой.
- С Бурятией мы вместе надолго, поэтому считаю нужным стать своим и по паспорту – в первую очередь, для того, чтобы налоги с декларируемых мною доходов поступали в бюджет республики. Зная о тяжелой ситуации маленькой Адисы Гармаевой, хотел бы попросить вас направить часть средств от НДФЛ, которые республика получит в мае-июне этого года, на приобретение препарата «Золгенсма», - обратился к главе Бурятии Владислав Свиблов.
По словам бизнесмена, средств, которые подлежат уплате за 2020 год в качестве НДФЛ, «будет достаточно». По информации «Номер один», речь идет о сумме в 282 млн рублей (15% этого налога идет в местный бюджет, 85% - в бюджет республики).
Однако есть процессуальная проблема – направить уплаченный бизнесменом налог на лечение Адисы. Как сообщил источник нашего издания, для этого потребуется рассмотреть вопрос в Народном Хурале.
- Потребуется принятие закона. Но принципиально это возможно. Потому глава и сказал, что вопрос почти решен. Это будет матпомощь родителям. А они могу ими распорядиться как захотят. В том числе купить лекарство, - прокомментировал источник.
Родителей решение бизнесмена невероятно обрадовало.
- Это, конечно, невероятно. До сих пор не можем поверить. Я не знаю, как выразить то, что я сейчас чувствую. Одно «спасибо» - это настолько мало! Мы очень благодарны и желаем самого доброго Владиславу за его поступок, и, конечно, Алексею Самбуевичу. Накануне в 7 вечера нам позвонили и сообщили, что глава ждет нас в Москве. Нам приобрели билеты, полностью сопровождали по пути в Москву и там. Я никогда не забуду это время. Хотя оно было самым сложным в нашей жизни, но зато именно сейчас мы поверили в доброту. Столько людей нас поддерживает, помогает: близкие, друзья и все жители республики. У нас в Бурятии самые добрые люди, - рассказал по прибытии в Бурятию Арсалан Гармаев.
Напомним, 11 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram сообщил, что вопрос с лечением Адисы практически решен.
«Спасибо ГОК Озерный и Свиблову Владиславу лично! Родители Адисы, наверное, сами расскажут подробности. Отдельное огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись и собрали просто беспрецедентную для Бурятии сумму помощи. Вместе мы сила! Что касается окончательного решения вопроса, это без преувеличения, просто счастливое стечение обстоятельств. Всем Здоровья», - написал глава республики.
Почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. Местные жители даже выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города.
У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще меньше 4 месяцев для сбора денежных средств. На 9 апреля удалось собрать 41 миллион от необходимой суммы.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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