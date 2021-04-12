Московский бизнесмен заплатит налоги в Бурятии, чтобы купить лекарство для Адисы

Стали известны подробности схемы, которую придумали для спасения девочки





11 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился в Москве с мажоритарным акционером проекта строительства Озерного ГОК в Бурятии Владиславом Свибловым. Во встрече также приняли участие родители четырехмесячной Адисы Гармаевой, которая нуждается в дорогостоящем лечении. Семья Гармаевых вылетела в столицу в воскресенье утром по приглашению главы региона.