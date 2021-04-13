В Бурятии педофила помогла выявить микрофинансовая организация

По ее заявлению полиция проверяла невыплату кредита помощником пастора евангельской церкви
Сотрудники полиции Бурятии в ходе проверки материалов по заявлению микрофинансовой организации о невыплате кредита 65-летним жителем Хоринского района, который отрицал факт получения займа, с согласия владельца телефона была изучена информация об смс-сообщениях и электронных чеках о зачислении денежных средств.
При просмотре галереи изображений сотрудниками полиции в мобильном устройстве пенсионера были обнаружены фото и видео порнографического содержания с участием несовершеннолетней, сообщили «Номеру один» в республиканском МВД детали раскрытия педофила.
По предварительным данным, в марте 2021 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки. Сотрудниками полиции совместно со следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие и свидетели.
Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Как сообщал телеканал РЕН ТВ, в Бурятии задержан помощник пастора евангельской церкви, которого подозревают в развращении малолетних. Как стало известно, Н. Агарков примкнул к местной евангельской общине после того, как отбыл срок в тюрьме за убийство. Криминальное прошлое не помешало бывшему заключенному заручиться доверием пастора в небольшом селе, после чего его сделали дьяконом.
Во время проверки выяснилось, что это не единственный грех на душе Агаркова. Пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы дьякон наставлял малолетних и изучал вместе с ними Библию. Однако вместо этого подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их. При этом остается неизвестным, сколько всего детей могли пострадать от рук дьякона.
Фото: pixabay.com
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