13.04.2021
В Бурятии педофила помогла выявить микрофинансовая организация

В Бурятии педофила помогла выявить микрофинансовая организация

По ее заявлению полиция проверяла невыплату кредита помощником пастора евангельской церкви

Сотрудники полиции Бурятии в ходе проверки материалов по заявлению микрофинансовой организации о невыплате кредита 65-летним жителем Хоринского района, который отрицал факт получения займа, с согласия владельца телефона была изучена информация об смс-сообщениях и электронных чеках о зачислении денежных средств.

При просмотре галереи изображений сотрудниками полиции в мобильном устройстве пенсионера были обнаружены фото и видео порнографического содержания с участием несовершеннолетней, сообщили «Номеру один» в республиканском МВД детали раскрытия педофила.

По предварительным данным, в марте 2021 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки. Сотрудниками полиции совместно со следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие и свидетели.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, в Бурятии задержан помощник пастора евангельской церкви, которого подозревают в развращении малолетних. Как стало известно, Н. Агарков примкнул к местной евангельской общине после того, как отбыл срок в тюрьме за убийство. Криминальное прошлое не помешало бывшему заключенному заручиться доверием пастора в небольшом селе, после чего его сделали дьяконом.

Во время проверки выяснилось, что это не единственный грех на душе Агаркова. Пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы дьякон наставлял малолетних и изучал вместе с ними Библию. Однако вместо этого подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их. При этом остается неизвестным, сколько всего детей могли пострадать от рук дьякона.

Фото: pixabay.com
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