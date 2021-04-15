Экс-директор ЛВРЗ оставил пост гендиректора группы «ЛокоТех»

Его вернули на должность первого зама генерального директора компании по операционно-технической деятельности



Экс-директор ЛВРЗ Александр Маврин, работавший в 2014-2016 годах в Улан-Удэ, а в 2018 году



«Он назначен первым заместителем генерального директора компании по операционно-технической деятельности и сосредоточится на осуществлении качественного и своевременного сервисного обслуживания локомотивного парка», сообщает пресс-служба «ЛокоТех». А с 14 апреля 2021 года генеральным директором ООО «ЛокоТех» назначен Борис Богатырев, ранее также возглавивший АО «Рослокомотив».



Перед новым руководителем компании поставлена задача обеспечить стратегическое развитие локомотивного дивизиона группы ТМХ, переход работы предприятий «ЛокоТех» по контрактам жизненного цикла.



«Поставка локомотивов по контракту жизненного цикла открывает перед «ЛокоТех» новые возможности, - прокомментировал планы компании Борис Богатырев. – Внедрение новых подходов к работе производственных и ремонтных предприятий будет способствовать повышению надежности и технической готовности локомотивов к эксплуатации. Мы также продолжим работу над дальнейшей технологической модернизацией заводов, повышением эффективности всех важнейших аспектов их деятельности».



Борис Богатырев обладает почти 20-летним опытом управленческой работы в производственных компаниях, с 2006 года работает в системе Трансмашхолдинга. С 2016 годаон занимал должность генерального директора входящего в состав ТМХ подмосковного завода «Метровагонмаш» - крупнейшего в России производителя поездов метро; единственного завода, который выпускает дизель-поезда и рельсовые автобусы.



ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.В периметр группы входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «Торговый дом ЛокоТех» и другие. Производственную базу составляют девять локомотиворемонтных заводов (включая Улан-Удэнский ЛВРЗ ) и около 90 сервисных депо по всей России. Штат группы компаний «ЛокоТех» насчитывает около 60 тысяч человек.



Фото: locotech.ru Экс-директор ЛВРЗ Александр Маврин, работавший в 2014-2016 годах в Улан-Удэ, а в 2018 году занявший должность генерального директора ООО «ЛокоТех» (локомотивного дивизиона Трансмашхолдинга,ТМХ) не удержался на этом посту.«Он назначен первым заместителем генерального директора компании по операционно-технической деятельности и сосредоточится на осуществлении качественного и своевременного сервисного обслуживания локомотивного парка», сообщает пресс-служба «ЛокоТех». А с 14 апреля 2021 года генеральным директором ООО «ЛокоТех» назначен Борис Богатырев, ранее также возглавивший АО «Рослокомотив».Перед новым руководителем компании поставлена задача обеспечить стратегическое развитие локомотивного дивизиона группы ТМХ, переход работы предприятий «ЛокоТех» по контрактам жизненного цикла.«Поставка локомотивов по контракту жизненного цикла открывает перед «ЛокоТех» новые возможности, - прокомментировал планы компании Борис Богатырев. – Внедрение новых подходов к работе производственных и ремонтных предприятий будет способствовать повышению надежности и технической готовности локомотивов к эксплуатации. Мы также продолжим работу над дальнейшей технологической модернизацией заводов, повышением эффективности всех важнейших аспектов их деятельности».Борис Богатырев обладает почти 20-летним опытом управленческой работы в производственных компаниях, с 2006 года работает в системе Трансмашхолдинга. С 2016 годаон занимал должность генерального директора входящего в состав ТМХ подмосковного завода «Метровагонмаш» - крупнейшего в России производителя поездов метро; единственного завода, который выпускает дизель-поезда и рельсовые автобусы.управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.В периметр группы входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «Торговый дом ЛокоТех» и другие. Производственную базу составляют девять локомотиворемонтных заводов (включая Улан-Удэнский ЛВРЗ ) и около 90 сервисных депо по всей России. Штат группы компаний «ЛокоТех» насчитывает около 60 тысяч человек.Фото: locotech.ru