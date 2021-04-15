В Улан-Удэ моют голову Ленина

Для очистки памятника используется специальный раствор





В этом году памятник, известный в Улан-Удэ как «голова Ленина» отмечает полувековой юбилей. Комбинат по благоустройству начал традиционную очистку и помывку городских памятников и скульптур с главной достопримечательности не только Улан-Удэ, но и всей Бурятии.

Памятник Владимиру Ленину в бурятской столице — самая большая монументальная голова Ленина в мире, ее вес превышает 42 тонны. Высота скульптуры — 7,7 метра, вместе с пьедесталом она достигает 14 метров.





Каждую весну комитет городского хозяйства и его подведомственные учреждения промывают не только остановки и ограждения, но и памятники и скульптуры. Для мытья памятников используются мойки высокого давления и нейтральное моющее средство. На автовышке сотрудники комбината поднимаются над головой и предварительно промывают монумент струей воды, после чего рельеф покрывают белой пеной моющего средства. Через некоторое время его смывают водой. Средство бережно воздействует на материал памятника, что позволяет сохранить его первоначальный вид.









Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, идея создания памятника появилась в 1970 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Ленина. Авторами памятника стали отец и сын — скульпторы Георгий и Юрий Нерода. Голову Ленина из бронзы создавали мастера на Мытищинском камнерезном заводе из Московской области, оттуда ее везли по частям на специальном поезде. Официально монумент открыли 5 ноября 1971 года. Сегодня памятник Ленину в Улан-Удэ — одна из главных достопримечательностей республиканской столицы и всей Бурятии.В апреле-мае комбинат по благоустройству отмоет почти 20 городских памятников и скульптур.Фото: мэрия Улан-Удэ