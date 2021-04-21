Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем местного самоуправления

Уважаемые ветераны, коллеги! Дорогие друзья!





От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Сегодня, как и два века назад, местное самоуправление — самая близкая к людям власть. От нашей эффективной работы напрямую зависит качество жизни горожан, уют и комфорт в каждом доме, на каждой улице. Благодаря работе органов местного самоуправления в Улан-Удэ ведется ремонт дорог, благоустраиваются дворы и общественные территории, приводятся в порядок скверы и парки, обустраиваются детские и спортивные площадки. Всё это делается в тесном взаимодействии с государственными органами власти.Уверен, что органы местного самоуправления Улан-Удэ будут и дальше укреплять свои позиции, повышать свой авторитет и работать на благо наших горожан. Желаю всем вам неисчерпаемой энергии, успехов в работе и новых достижений.Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев