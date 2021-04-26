Потребности Бурятии в газе оценят иркутские ученые

Республика заключает договор с Иркутским институтом систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН



Сотрудники Иркутского института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН выступят экспертами в разработке топливно-энергетического баланса Бурятии, сообщили в минтрансе республики.

Планируется, что ученые не только определят количественную потребность всех видов ресурсов, но и перспективу потребления в Бурятии газа как топлива.



Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии встретился с учеными накануне в стенах Иркутского института систем энергетики. Вице-премьер назвал ближайшие планы по этому вопросу. В первую очередь - перевод малых котельных на сжиженный природный газ. Пилотными определены северные районы республики. Город Северобайкальск станет первым, строительство новых котельных начнется уже в этом году



«По поручению президента России Владимира Путина о газификации регионов у нас должно быть понимание перспектив развития газификации в регионе. Мы готовы в этот процесс войти, и сделать это нужно как можно быстрее. Ученые вашего института пользуются большим авторитетом, более того мы знаем, что у вас уже есть наработки, поэтому мы обращаемся именно к вам», - рассказал Евгений Луковников.



Ученые в свою очередь отметили, что после всех расчетов, часто газ действительно не выгоден для регионов.



«Нужно определить объемы потребления газа в промышленности. Правильно, что вы стараетесь внедрить сжиженный газ в северных регионах, ведь это то место, куда тянуть газовую трубу мягко скажем, не выгодно. СПГ отличный вариант для локального применения»,- считает директор Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева, член-корреспондент РАН Валерий Стенников.



Поддержал его руководитель научного направления «Комплексные проблемы энергетики и региональная энергетическая политика» Борис Санеев. «Наш институт уже в течение 30 лет исследует вопросы газификации Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Конечно, нам очень приятно, что вы сейчас стоите во главе этого процесса. Мы готовы принять в нем участие и выступить экспертами»,- отметил он.



В ближайшее время будет подготовлено и подписано соглашение о сотрудничестве. Отметим, что расчет топливно-энергетического баланса определит параметры газификации Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



