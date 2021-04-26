В Улан-Удэ ввели особый противопожарный режим в городских лесах

Местами отдыха определены острова Комсомольский и Богородский, а также футбольное поле на Верхней Березовке



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввел особый противопожарный режим в городских лесах. По 11 мая в лесах города запрещается пребывание граждан и въезд в них транспортных средств. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, на предприятиях, на землях всех категорий.

Сотрудники «Городского лесничества» в целях профилактики и предотвращения возникновения лесных пожаров на территории городских лесов начали установку шлагбаумов. Специальные ограждения смонтируют на въездах в лес. Всего по трем районам города установят 60 шлагбаумов: 20 - в Железнодорожном, 10 - в Советском и 30 - в Октябрьском районах.



Помимо запрещающих въезд ограждений, сотрудниками ведомства устанавливаются информационные баннеры. Меры направлены на ограничение пребывания людей в лесу и соблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима.



Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке.



Лес в пригороде Улан-Удэ уже горел. Возгорание возникло 24 апреля из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше 1 гектара. На тушении работало 8 человек из числа лесной охраны и сотрудников МЧС.



Напомним, что 19 апреля постановлением правительства Бурятии особый противопожарный режим был введен на территории республики.



Фото: ulan-ude-info.ru

