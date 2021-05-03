В Улан-Удэ торговая недвижимость уперлась в потолок

Две недели назад горожанам представили очередной новый торгово-развлекательный комплекс ТРЦ «Форум»



Однако, несмотря на то, что вторая очередь ТРЦ расположена в самом центре Улан-Удэ, будущее помпезного комплекса не гарантировано. И что мы видим сегодня? Значительная часть нового корпуса пустует, а по коридорам ходят толпы студентов и зевак, слоняющихся от безделья. Потребители же понесли слишком большие потери в ходе экономического кризиса, чтобы тратить деньги на предметы роскоши. В ситуации разбирался «Номер один».



Красиво на бумаге



По данным компании Colliers, осуществляющей управление новым ТРЦ, общая площадь «Форума» увеличилась более чем в два раза и теперь составляет 46 800 квадратных метров. Однако объем пустующих площадей после запуска ТРЦ по-прежнему велик.



Как сообщает оператор комплекса, якорными арендаторами стали такие компании, как Terranova, Gloria Jeans, Kari, OSTIN, «ТВОЕ», Incity, продуктовый гипермаркет «Николаевский», «Детский мир», «Л’Этуаль», «М-Видео», «Читай Город». К обновленному ТРЦ FORUM присоединились крупные федеральные и международные ритейлеры: Bershka, New Yorker, Zarina, Befree, Benetton.



Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers, отметила на сайте компании, что в «Форуме» «отличный пул федеральных и международных брендов и устойчивый трафик лояльных посетителей». Между тем для столь крупного ТРЦ это немного. И все, что было заявлено, в реальности выглядит не столь радужно.



Так, например, каждый, кто свернул с уже обжитой части «Форума» в новую часть комплекса, может убедиться в полупустых коридорах, обшитых баннерами «Скоро».



По ТРЦ бродят лишь толпы студентов, а также зевак, приходящих в дорогой комплекс поговорить, оправдывая название заведения. Зимой же для того, чтобы согреться, потусоваться, сделать селфи в дорогих интерьерах. Лояльными посетителями их еще можно назвать, но в качестве лояльных покупателей дорогих брендовых вещей, как позиционирует себя «Форум», уже вряд ли. Обращает на себя внимание и немалое число охранников. Один из совладельцев торговой точки, торгующих достаточно дорогим товаром, объясняет это прозаическими причинами.



- В последнее время активизировались магазинные воришки, часто это студенты и молодежь, приезжающие из сел и действующие организованно. Для некоторых подобные криминальные развлечения становятся модой, - говорит он. - Пока один отвлекает продавца, другие создают толкучку и пытаются стащить с полуоткрытой витрины дорогие изделия, нередко пытаются отжать створки прилавков, поэтому все приходится постоянно закрывать на ключ. В результате приняли решение убрать наиболее ценные изделия и перенести их на другие точки. И дело не только в безопасности, реальных покупателей люксовых вещей там мало.



В МВД по РБ затруднились ответить на запрос о количестве краж в ТРЦ «Форум», сообщив, что «отдельной статистики по объектам, где регистрируются преступления, не ведется». При этом из открытых источников видно, что число грабежей в 2020 году в Бурятии снизилось на 1,4%, а краж - на 14,3%. Более свежие данные пока недоступны. Не исключено, что в этом году, когда окончательно закончились локдауны, а ТРЦ стали работать более стабильно, выросло и число краж, в том числе мелких.



И если безопасность арендодатели все же еще могут обеспечить, то вот решение такого вопроса, как удобство парковок, весьма проблематично в перспективе. Например, не все автомобилисты, подъезжающие по улице Ленина к новому корпусу «Форума» могут сразу припарковаться. Ведь для этого необходимо совершить большой крюк и найти переулок со стороны улицы Смолина и уже затем подъезжать к ТРЦ. Да и площадь парковочных мест там намного уступает площадкам в ТРЦ «Кэпитал-молл» и «ТРЦ «Пионер».



Центр не резиновый



- Вообще, масштабное строительство в самом центре города, в ее исторической части, гигантских торговых центров выглядит полным безумием, - считает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Там и так уже имеется четыре крупных комплекса: «Форум», «Столичный», «Арун», «Премиум» и намечается строительство рядом пятого комплекса от «Бест-плюс». И уже сегодня невозможно проехать, а что будет дальше, об никто не хочет думать.



По словам эксперта, в центре города появится еще больше модных бутиков, ресторанов, кафе, развлекательных центров, салонов красоты и т. д.



- С одной стороны, ничего плохого вроде нет, но в центре их переизбыток, и все они испытывают нехватку посетителей, - недоумевает он. - Зачем ритейлеры лезут именно в центр, который, мягко говоря, не резиновый?



По его словам, вместо того чтобы обустраивать новые скверы, создавать зеленые и уютные островки в старинной части Улан-Удэ, взят ошибочный курс по «закатке его в бетон». Причем, говорит эксперт, «изуродовать историческую часть города легко, но как потом привести все в первоначальное состояние и развивать комфортную для горожан среду»?



Парковок много не бывает



Не случайно территории вокруг других соседних ТРЦ постоянно забиты автомобилями, парковок остро не хватает и покупатели все чаще выбирают более доступные в транспортном отношении объекты. А в центральные ТРЦ студенты ходят как в музей,



Тем не менее эксперты полагают, что у ТРЦ с продуманной стратегией развития есть шансы сохраниться.



- В окруженных жилыми кварталами развлекательных центрах, как, например, «Пиплс парк», проблем, я думаю, не будет, - говорит депутат Хурала Михаил Гергенов. - А вот у отдаленных торговых комплексов, как, например, «Кэпитал-молл», наблюдаются проблемы с трафиком, эпидемия ведь очень сильно отразилась. Что касается центра города, то он явно перегружен, что не нравится автомобилистам.



Не исключено, что заполнить пока полупустые коридоры второй очереди «Форума» даже при достаточно дорогой аренде удастся с помощью переманивания арендаторов от соседей. Вопрос в том, стоит ли игра свеч?



- Важно привлечь уникальных якорных арендаторов, генерирующих потоки, и тогда улан-удэнцы, любящие все новое, приедут в «Форум», - считает депутат и предприниматель Андреян Зыбынов. - Думаю, что инвесторы, вкладываясь в развитие второй очереди ТРЦ, наверняка заручились договоренностями с крупными российскими арендаторами.



Тем временем, помимо экономического кризиса, пандемии и сочетания целого ряда неблагоприятных факторов для развития в центре Улан-Удэ подобных форматов торговли, все большее значение приобретают онлайн-продажи. Обычным же арендаторам все сложнее окупать свои издержки в ТРЦ, проигрывая как в ассортименте, так и по ценам онлайн-бизнесу. Так что не исключено, что в какой-то момент мы увидим и массовое закрытие крупных коммерческих комплексов в центре. Кстати, некоторые даже не вышли из замороженного состояния, как, например, КДЦ «Арун». Построенный более пяти лет назад он из-за нехватки арендаторов и парковочных мест так и не открылся.



Дмитрий Родионов, «Номер один».