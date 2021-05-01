В Бурятии перед судом предстанут 14 членов крупной ОПГ

Они обвиняются в организации занятием проституцией, проведении азартных игр, вымогательстве и других преступлениях



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 14 местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли и объема совершенных действий в «создании преступного сообщества и участии в нем», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Кроме того, им инкриминируются многочисленные преступления, связанные с «вымогательством», «незаконной организацией и проведением азартных игр», «организацией занятия проституцией», «вовлечении в занятие проституцией», «уничтожением чужого имущества», «незаконным приобретением и хранением огнестрельного оружия и боеприпасов», «незаконным приобретением и хранением взрывчатых веществ и взрывных устройств».



По данным следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет на территории республики совершали преступления различной категории тяжести, специализируясь на рэкете, организации занятием проституцией и проведении незаконных азартных игр. Их преступное сообщество отличалось четкой иерархией со своими лидерами, сплоченностью, конспирацией, стабильностью состава.



В него входили подразделения определенной преступной направленности. Из указанных подразделений следствием выделены «фирмы», условно поименованные внутри сообщества «Микс», «Ольга», «Гламур». В задачи их функционеров входило вовлечение женщин в занятие проституцией, организация и контроль их работы, учет и распределение полученных денежных средств.



Еще одно подразделение было нацелено на вымогательство денежных средств у конкурентов, с которых ежемесячно под угрозой уничтожения и повреждения имущества, а также применения насилия осуществлялся сбор денежных средств по установленным таксам. Также в сферу преступной деятельности еще одного подразделения входила незаконная организация и проведение азартных игр в Улан-Удэ.



При обыске в квартире у одного из функционеров сообщества в многоквартирном жилом доме были обнаружены и изъяты многочисленные тротиловые прессованные шашки и детонаторы к ним. Следствием совместно с сотрудниками УФСБ Бурятии установлен источник поставок взрывчатых веществ и изобличены лица, совершившие их хищение с воинского склада. Изъятие этих взрывчатых веществ и ликвидация канала их поставок в криминальную среду помогло предотвратить возможные преступления, которые в будущем могли быть запланированы и совершены против жизни людей и общественной безопасности.



На начальном этапе разработка преступного сообщества в рамках оперативно-розыскной деятельности осуществлялась сотрудниками МВД по Бурятии, которые выявили основные эпизоды преступной деятельности фигурантов и затем оказали оперативное сопровождение и помощь следствию в рамках возбужденных уголовных дел.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Как уточнили в прокуратуре Бурятии, в мае-июне 2017 года житель Улан-Удэ и двое его знакомых в целях вымогательства денежных средств у предпринимателя организовали избиение его работников, поджог забора на территории принадлежащего ему предприятия, а также покушение на уничтожение дома, принадлежащего члену его семьи. Преступления не доведены до конца в связи с обращением потерпевшего в правоохранительные органы.



В дальнейшем организатором этих действий и было создано преступное сообщество. Его участники в течение 2019 года вымогали денежные средства у шести граждан, организовали занятие проституцией, проводили азартные игры. В ходе расследования выявлены и иные преступления, совершенные обвиняемыми. В частности, организатор сообщества незаконно хранил пистолет, а один из членов преступной организации – тротил и электродетонаторы. Двое активных участников сообщества заключены под стражу.



Наиболее строгая санкция по указанным преступлениям предусматривает лишение свободы сроком до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.



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