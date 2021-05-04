В Бурятии продолжают принимать заявления для выплат на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля в министерство соцзащиты поступило 21 042 заявления от граждан



В Бурятии продолжается прием заявлений на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. По данным Минсоцзащиты Бурятии с 1 апреля 2021 года на портал Государственных услуг поступило 21 042 заявления граждан о назначении ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщили в пресс-службе министерства.



В ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2021 года ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет будет осуществляться в размере:



50 % величины прожиточного минимума для детей (6720,50 руб.), установленной в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (12810 руб.);



75 % величины прожиточного минимума для детей (10080,75 руб.) в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (12810 руб.);



100 % величины прожиточного минимума для детей (13441 руб.), в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (12810 руб.).



Фото: pixabay.com

