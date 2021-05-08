Как выйти из состояния жертвы: откуда оно берется и что с ним делать



У каждого бывает плохое настроение, но для некоторых людей грусть и страдание превращаются в постоянный жизненный сценарий. Такая позиция характерна для тех, кто привык видеть себя в роли жертвы. О том, как распознать в себе жертву и можно ли изменить эту ситуацию, мы попросили рассказать психолога Елену Хамаганову.



Психологический портрет



- Елена Николаевна, что такое позиция жертвы?



- Самая распространенная модель взаимоотношений между людьми – это треугольник Карпмана. В треугольнике могут крутиться и двое, и трое, и целые группы людей. Но ролей в нем всегда три: жертва, контролер-диктатор, спаситель. Участники треугольника периодически меняются ролями, но все они являются манипуляторами и здорово портят себе и близким жизнь. Для жертвы жизнь - это страдание. Все к ней несправедливы, она устает и не справляется. Ей то обидно, то страшно, то стыдно. Она завидует и ревнует. Ей не хватает ни сил, ни времени, ни желания сделать что-то для улучшения своей жизни. Она инертна. Боится жизни и ждет от нее только плохого.



Контролер-диктатор тоже смотрит на жизнь как на врага и источник проблем. Он напряжен, раздражен, зол и боится. Он не может забыть прошлые проблемы и постоянно пророчит новые беды в будущем. Он контролирует и критикует ближних, чувствует невыносимый груз ответственности и очень от этого устает. Его энергия на нуле. Спаситель испытывает жалость к жертве и злость к контролеру. Он считает себя на голову выше прочих и упивается осознанием своей миссии. Но на самом деле никого не спасает, потому что никто его об этом не просил. Его нужность - иллюзия, а цель его действий и советов - самоутверждение, а не реальная помощь.



В психологии синдром жертвы - это приобретенная личностная черта, привычка человека считать себя жертвой обстоятельств или других людей. Жертвой в отношениях с партнерами, родителями или даже собственными детьми. Жертва – позиция, попав в которую однажды, человек потом будет стараться ее избегать. Слишком уж неприятные переживания вызывает комплекс жертвы.



Отличительные черты поведения человека-жертвы – это беспомощность и неумение самостоятельно справиться с ситуацией, со сложившимися обстоятельствами, это пассивность и неспособность решать возникающие трудности.



Люди-жертвы не привыкли отвечать за свои поступки и свою жизнь: всю ответственность они перекладывают на родителей, мужа, начальника, иногда даже на детей. Бывают ситуации, когда человек не может определиться, чай или кофе заказать в кафе, – настолько непривычно брать на себя ответственность даже в таких мелочах.



Человек-жертва считает себя слабым, а окружающих – сильными, отсюда возникает позиция, что сильный обязан обеспечивать защиту, помогать и поддерживать, делиться тем, что у него есть. Поэтому жертва всегда стремится к обретению опеки.



Привычка быть жертвой



- Почему люди придерживаются позиции жертвы?



- Здесь два варианта – человек-жертва либо не умеет вести себя по-другому, либо в детстве его не научили нести ответственность за самого себя, то есть это может быть связано с особенностями воспитания.



Что дает роль жертвы? Если мы не реагируем на некомфортную ситуацию, значит, она устраивает. Нужно ответить себе на вопрос, почему терплю такое отношение. Женщина, находясь с мужем-агрессором, должна спросить себя, почему живет с человеком, который ее бьет, унижает, насилует. Что получаете от агрессора такого, что не можете с ним расстаться?



Зачастую люди привыкают к позиции жертвы, такой образ жизни становится им привычным. При этом они могут действительно страдать, чувствовать себя плохо, но изменить ситуацию не пытаются.



Такие люди зачастую не научены, как вообще можно реагировать, какие действия предпринимать, чтобы перестать быть жертвой.



Это исправимо, и сценарий можно изменить, если у человека есть желание что-то менять. Однако, чтобы выйти из привычной роли, нужна сила воли, необходимо предпринимать действия, но не всегда людям-жертвам хватает на это энергии. И тогда нужно обратиться за помощью к психологу. Специализированная помощь станет подспорьем, поможет справиться с внутренним подавленным состоянием, поможет начать мыслить по-другому.



- Как позиция жертвы не дает людям жить лучше?



- Напрямую. Люди обычно сравнивают себя с кем-то. И когда жертва начинает сопоставлять, сравнения обычно бывают не в пользу себя самого.



Если рассматривать на конкретных примерах, то, например, в супружеских парах в позицию жертвы чаще всего попадает жена, а муж выступает в роли агрессора. Супруга чувствует агрессию, страдает от нее, но ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию, и становится жертвой.



В то же время женщина видит, как живут другие семьи, и понимает, что не все мужья бьют жен, проявляют агрессию, а, наоборот, живут счастливо, не испытывая страданий. Однако осознание далеко не всегда дает необходимый эффект.



Находясь в позиции жертвы, у человека нет свободы выбора в действиях, принятия решений, либо, напротив, он будет делать только то, что требует агрессор, даже если этого не хочется. Например, муж-агрессор принуждает жену к интиму, в то время как женщине в этот момент не хочется, но она идет навстречу, потому что не может отказать.



Под гнетом ЕГЭ



- Откуда берутся жертвенные сценарии?



- Хочется сказать – все идет из детства, и отчасти это так. Но жертвой не обязательно становятся в детстве или подростковом возрасте, в такие ситуации могут попадать и взрослые люди. Например, в отношениях любовных или рабочих. Начальник может оказаться агрессором, работник не может повлиять на шефа, а работу менять не готов. Так человек и оказывается в роли жертвы.



Сейчас очень часто в роли жертвы выступают дети, на них давят родители и школа, нагнетая ситуацию со сдачей ЕГЭ. С обеих сторон идет давление, родители становятся агрессорами, пугают отсутствием перспектив в жизни в случае несдачи экзаменов. Дети чувствуют себя загнанными и страдают.



Бывает и так, что взрослые ощущают себя жертвой, а ребенок становится агрессором. Дети могут превращаться в тиранов из-за излишнего либерализма родителей и избалованности.



- Как распознать в себе жертву?



- Помочь понять ваше состояние поможет ряд признаков. Вы находитесь в позиции жертвы, если утвердительно отвечаете на следующие утверждения:



1. Я чувствую страдание, от ситуации мне плохо.

2. Я нахожусь в этой ситуации длительное время (больше месяца).

3. Не чувствую в себе решимости исправить ситуацию.

4. Я не делал попыток исправить ситуацию.

5. Я часто попадаю в такие ситуации с разными людьми.



Как выйти из роли жертвы



- Елена Николаевна, почему лучше избавиться от позиции жертвы?



- Желание каждого человека - быть счастливым, но счастливы все по-разному. Быть счастливым - это противоположность страданию. Жертва никогда не бывает счастливой, синоним жертвы – это страдание.



Если вы родитель, тем более нужно избавляться от позиции жертвы, помните, что несете ответственность за модель поведения, которую передаете своим детям. Если хотите, чтобы дети были счастливыми, вы должны им показать, как быть счастливым.



В отношениях жертва ориентирована на неудачи, провалы, транслирует негативные мысли, речь полна причитаний.



Своим поведением жертва подогревает агрессора, провоцирует его. Кроме того, жертва часто зависима от агрессора, происходят противоречивые чувства: с одной стороны - страдает, с другой - не знает, как избавиться от агрессора.



Делать выбор самому, менять свою жизнь, нести ответственность за что-либо или кого-либо действительно страшно, это любой подтвердит. Но рано или поздно каждому нужно повзрослеть, стать ответственным, самостоятельным, деятельным.



- Елена Николаевна, как предупредить возникновение комплекса жертвы?



- Нужно в первую очередь следить за своим ресурсным состоянием, то есть отдыхать, высыпаться, хорошо питаться, давать физические и спортивные нагрузки, иметь хобби, друзей, путешествовать. Развивать в себе уверенное поведение, позитивное мышление, оптимизм.



Необходимо научиться отслеживать собственные реакции, развивать эмоциональный интеллект. Если произошла какая-то конфликтная ситуация, а вы не отреагировали, спросите себя, почему я стерпел оскорбление? Если стерплю и в другой раз, и в третий, могу превратиться в жертву.



Очень часто простые конфликты, повторяющиеся день за днем, постепенно поглощают человека. В совокупности с внутренней бессознательной предрасположенностью к синдрому жертвы они превращают даже хорошие отношения в абьюзивные. В отношения, полные напряжения, подавления и гнева. Чтобы этого не допустить, нужно учиться отстаивать свои границы.



Несколько советов помогут вам избавиться от синдрома жертвы и защитить свои границы.



- Не отвечайте сразу. Это не о способности говорить «нет». Это о способности брать паузу. Каждый раз, когда вас о чем-то просят, нужно взять паузу. Сообщить об этом собеседнику можно с помощью фраз: «Мне нужно об этом подумать. У меня нет готового ответа. Это ваша точка зрения».



- Не давайте обещаний. Когда научитесь не поддаваться на провокации - тогда будете обещать. А пока, если вы склонны к проявлению синдрома жертвы, не усложняйте себе жизнь, не обещайте. Если не умеете сохранять личное пространство и обещаете, вы автоматически становитесь заложником своих обещаний.



- Научитесь учитывать собственные желания и потребности.



- Научитесь видеть, как требования другого человека превращаются в ваши долженствования.



Чтобы раз и навсегда попрощаться с ролью жертвы, достаточно принять твердое решение взять свою жизнь в собственные руки. Самостоятельность, уверенность, ощущение собственной значимости — вот основа поведения свободного человека.



Лариса Ситник, «Номер один».