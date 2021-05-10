В Бурятии хищные пернатые из Вьетнама вытесняют местную живность с берегов Байкала

Бакланы массово уничтожают рыбу и деревья



В Бурятию, как только на реках сошел лед, прилетели из Вьетнама находившиеся там на зимовке стаи бакланов. Хищные птицы, массово уничтожающие рыбу и деревья на Байкале. По этой и ряду другим причинам байкальские общественники в мае поедут на встречу к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.



Общественники намерены пожаловаться омбудсмену на бездействие местных властей в связи с многолетним и массовым размножением находящейся под охраной хищной птицы. Из-за которой в Байкале исчезает омуль, а ведь ловля рыбы сегодня для значительной части нищающего населения байкальских поселков является порой единственным доступным способом выживания.



Истребитель рыб



Прошлое лето стало бедствием для жителей байкальских поселков - десятки тысяч этих крупных хищных птиц, достигающих в размахе крыльев полутора метров, уничтожили в Чивыркуйском и Баргузинском заливах, а также на селенгинском мелководье и реках Бурятии десятки тысяч тонн рыбы.



- Вам стоит только заговорить о баклане с любым местным жителем на Байкале, и вы услышите исключительно нецензурную лексику, - говорит баргузинский общественник Галина Арсеньева. - Эта птица ныряет до 20 метров в глубину и может за один день съесть до пяти килограммов рыбы. Причем ни сама она, ни ее яйца в пищу не годятся, мясо жесткое и пахнет рыбой. Люди считают этих птиц черной чумой, напастью, приводящей к ухудшению положения местных жителей.



По некоторым оценкам, в Бурятии в летний период находится до 35 тыс. рыб. Причем сила этой птицы носит необъяснимый характер.



- Мелкая дробь эту птицу не берет, только крупная, но и она практически бесполезна, поскольку порой стаи этих птиц черной тенью закрывают собой солнце, - сетует депутат Баргузинского райсовета Михаил Кочмарев. - Отстрел ее даст только кратковременный характер, нужна целевая программа для ликвидации избыточной численности баклана.



Мистическая живучесть



Местный рыбак Алексей рассказал поражающий воображение случай, как недавно на озере Котокель лодка переехала нырнувшего под воду баклана.



- Раздался сильный удар, вытащил мотор, а там одна лопасть металлического винта была сломана, чуть дальше лежала туша баклана, - рассказывает он. - Пока менял винт, смотрю, баклан ожил, забил крыльями и... улетел.



Ненависть людей к стаям хищников, лишающих людей пищи, носит порой иррациональный и мистический характер. Рассказывают, что местные жители, кто находил и сбрасывал с мест гнездования яйца бакланов, с удивлением обнаруживали, что птицы, заметив скорлупу, через короткое время производили в разоренных гнездах вторую кладку за сезон.



Не нравится баклан и туристам. Если раньше он гнездился на скалах, то теперь, размножившись, уже и на хвойных деревьях. В результате за пару лет гнездования дерево пропитывается ядовитым птичьим пометом и погибает. Большие массивы некогда зеленой тайги с черными скелетами деревьев отдыхающие теперь можно наблюдать по дороге из Усть-Баргузина до местности Монахово.



Эксперт в области туризма Николай Тетерин рассказал, что бакланы не слишком отличаются по своим способностям от умных волков.



- Часто в Посольском соре наблюдал коллективную охоту, когда стаи черных бакланов группировались и, создавая черную тень и шум, гнали крупный косяк рыбы на мелководье, - рассказывает он. - Потом рыба выбрасывалась на берег, часть стаи перегораживала путь к отступлению, а другие атаковали косяк, быстро уничтожая его на земле.



Ловить нечего



Резкое снижение рыбных запасов на Байкале заметили и участники спортивных соревнований из других регионов, которым не нравятся «смешные» уловы. Так, победитель «Байкальской рыбалки-2021» выловил всего 2 килограмма рыбы, тогда как десять лет назад победитель поймал 4,7 килограмма. Ежегодное снижение улова объясняют работой «стервятников».



- Еще в девяностые в Чивыркуйском заливе можно было наловить крупную щуку, за несколько часов на спиннинг по мешку вылавливали, - рассказывает Сергей, житель села Турка. - Прошлым летом на спортивную рыбалку приехали мои родственники из Ангарска, шесть человек. Всю неделю рыбачили в Курбулике. Поймали... две рыбки.



По словам Сергея, в заливе не осталось крупной щуки, «кормовую базу съел баклан, и они сдохли от бескормицы», а о спортивной рыбалке, «продвигаемой республиканскими чиновниками, можно теперь забыть».



- Не надо приезжать в Чивыркуйский залив на рыбалку, не стоит тратить время, тут ловить нечего, - посоветовал туристам Сергей.



Между тем защитники природы пока не видят повода для паники. Так, доктор биологических наук, заместитель директора по науке ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Александр Ананин полагает, что «баклан для омуля опасности не представляет».



- Взрослый омуль на глубине легко уходит от ныряющего баклана, и мы исследовали рацион этой птицы в гнездовьях, там попадается сорога, елец, мелкий окунь и другая соровая рыба, - говорит ученый. - Несопоставимо больше вреда наносил браконьерский лов омуля.



Тем не менее Александр Ананин признает, что во время нереста омуль, находящийся на мелководье и беззащитный к атакам с воздуха, может нести потери.



- Сегодня необходимы дополнительные исследования численности баклана, в частности, такую работу ведут ученые БГУ, возможно, к лету исследования завершатся, и мы получим результаты, - сообщил он. - Но многое будет зависеть от рекомендаций ученых, в том числе о необходимости регуляции численности этих птиц.



Завезли на свою голову



Местных жителей либеральное отношение природоохранных структур к опасным хищникам не устраивает. Тем более что они винят бывшее руководство Забайкальского нацпарка (ныне ФГБУ «Заповедное Подлеморье») в том, что те способствовали возникновению проблемы.



- В 90-е годы заместитель директора по науке Забайкальского нацпарка Евгений Овдин, отец сегодняшнего руководителя организации, как-то сказал, негоже, мол, что на Байкале есть Бакланьи острова, но там нет бакланов, - рассказывает Сергей, житель села Турка. - Дело в том, что бакланов тогда ни на островах, ни в целом по Байкалу не было. И в качестве научного эксперимента из Забайкальского края к нам тогда завезли несколько особей баклана для размножения. Это мотивировалось тем, что, дескать, баклан исторически не чужеземец и вроде как свой вид для Байкала, судя по названию острова.



О последствиях никто не думал. Но вскоре, после того как баклан стал бедствием для Байкала, Овдина-старшего рыбаки начали ругать на всех своих собраниях.



Александр Ананин, в свою очередь, полагает, что причиной нашествия бакланов на Байкал стал не завоз нескольких бакланов, а «длительная засуха в нулевые годы, когда пересохло большое количество озер в Монголии и Северном Китае, где находился ареал обитания баклана, и многие из них перебазировались в наши края».



Добавим, что, как мы уже сообщали, баклан, ранее занесенный в Красную книгу, имеет, по сути, больше прав, чем местное население.



- Нам на Байкале ничего нельзя - ни рыбу ловить, ни лес рубить, ни заниматься экономической деятельностью, только валежник собирать да грибы, - сетует общественница Галина Арсеньева. - Работы нет, живем словно в резервации. И никаких прав на богатство, которое есть в наших краях: золото, нефрит, лес, у нас нет, а безработное население вынуждено массово покидать берега Байкала.



Зимовка на острове Фукуок



Люди обижаются: хищных пернатых пришельцев трогать нельзя (они в заповедниках и нацпарке находятся под защитой государства). Последние же в условиях запрета на лов омуля на Байкале жируют, бесконтрольно размножаются, уничтожая природные ресурсы вахтовым методом. Зимуют же в теплых краях. Ранее мы уже сообщали, что байкальские бакланы летают на зимовку на крупный курортный вьетнамский остров Фукуок, большая часть которого объявлена заповедником. Причем, как и олигархам, никакие ковидные ограничения не являются им преградой для путешественников. Это очень напоминает сегодняшние российские порядки.



Делегация байкальских общественников, столкнувшись с нежеланием властей решать на местах конкретно очерченную проблему, намерена уже в мае поехать в Москву на предварительно согласованную встречу к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. Чтобы еще раз озвучить стоящие перед жителями прибайкальских поселков проблемы. И одной из ключевых тем для предстоящей встречи станет вопрос - что делать с хищниками, уничтожающими ресурсную базу Байкала.



Дмитрий Родионов, «Номер один».