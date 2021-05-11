В Бурятии ищут 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве матери

Он скрылся с места преступления на машине и с оружием, но сейчас передвигается пешком



В Бурятии 8 мая в одном из домов в поселке Маловский Баунтовского эвенкийского района обнаружено тело 59-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В совершении преступления подозревается 28-летний сын покойной женщины, который в настоящее время скрывается от следствия, в связи с чем проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью его розыска и задержания.



По данным следствия, подозреваемый молодой человек проживал в поселке Маловский с родителями, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Пока отец трудился на вахте в артели, сын оставался вдвоем с матерью. В доме хранилось охотничье оружие отца, при помощи которого молодой человек, по версии следствия, совершил убийство матери, выстрелив в голову со стороны спины.



С двумя ружьям на машине он скрылся с места происшествия. 8 мая его видели в соседнем поселке Малый Амалат, где беглец познакомился с двумя подростками, стал употреблять с ними спиртные напитки, после чего, опьянев, уснул у себя в автомобиле. Собутыльники из предосторожности забрали у него оружие, после чего, передали его родственникам, у которых затем ружья изъяты и переданы экспертам для проведения баллистических исследований. Машину злоумышленник позже бросил там же и сейчас передвигается пешком.



Всех граждан, кому известно местонахождение изображенного на фотографии молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8 (30153) 41-4-37 (Еравнинский межрайонный следственный отдел) или 102 (полиция).



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и розыск подозреваемого молодого человека.



Фото: buryatia.sledcom.ru

