В Бурятии «Росатом»» планирует освоение Количканского месторождения

Жители Баунтовского района республики одобрили проект на общественных слушаниях



Жители Баунтовского района Бурятии одобрили планирующееся АО «Хиагда» (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ/горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом») освоение Количканского месторождения урана, сообщили в пресс-службе уранодобывающего предприятия.



Публичные слушания по материалам обоснования лицензии АО «Хиагда» на осуществление деятельности в области использования атомной энергии на Количканском месторождении Хиагдинского рудного поля прошли в селе Романовка. В частности, были представлены материалы по планирующемуся сооружению и эксплуатации участка подземного выщелачивания.



На слушания, организованные администрацией Баунтовского эвенкийского района, собрались депутаты и местные жители. «Население видит соблюдение природоохранного законодательства, создание рабочих мест, помощь району со стороны «Росатома», поэтому заинтересовано в развитии уранодобывающего предприятия», - отметил председательствующий на слушаниях глава района Николай Ковалев.



С основным докладом выступил генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев. Он отметил, что добыча урана ведется самым экологически безопасным и экономически эффективным способом скважинного подземного выщелачивания.



«Эта технология имеет существенные преимущества по сравнению с открытым или горно-шахтным способами. Не происходит изменения геологического состояния недр, так как не производится выемка горнорудной массы. Отсутствуют оседания и нарушения земной поверхности, отвалы забалансовых руд и пустых пород, а также хвостохранилища. Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей», - отметил он.



Главный специалист по охране окружающей среды и радиационной безопасности АО «Хиагда» Елена Елина рассказала о том, что на всех месторождениях Хиагдинского рудного поля ведется мониторинг воздействия на окружающую среду.



«Отбираются пробы воды, почвы, атмосферного воздуха и др. Ведется гамма – съемка месторождения и санитарно-защитной зоны. По результатам многолетнего мониторинга, при обследовании рек Витим и Бутуй, не выявлено признаков загрязнений, связанных с деятельностью предприятия», - рассказала она.



Отвечая на вопросы собравшихся, докладчики напомнили, что, начиная с 2016 года, АО «Хиагда» ежегодно оказывает содействие в реализации проектов по социально-экономическому развитию Баунтовского эвенкийского района. Это более четырех десятков социальных инициатив. Среди них: реконструкция скважины в поселке Маловский, ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей, приобретение водовозной машины для поселка Малый Амалат, ремонт и отсыпка внутрипоселковых дорог, закупка оборудования для детских садов, установка детских площадок и многие другие. В 2021 году АО „Хиагда“ выделит на социальные проекты не менее 6 млн. руб.



В завершение публичных слушаний все участники единогласно проголосовали за сооружение и эксплуатацию объекта «Участок подземного выщелачивания на месторождении Количканское», подписав протокол общественных обсуждений.



Фото: АО «Хиагда»

