В Улан-Удэ реконструируют канализационного коллектора в мкрн Мясокомбинат

Впервые в истории город получил более 90 млн руб поддержки от Фонда содействия реформированию ЖКХ





В микрорайоне Мясокомбината идет капитальный ремонт напорного коллектора, который обслуживает жилые массивы микрорайонов Мясокомбинат и Мелькомбинат. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход работ и подготовку к самому сложному этапу реконструкции – проведению сети под железной дорогой.



«Мы ведем большой, амбициозный, важный проект – проводим модернизацию канализационного коллектора. Существующий коллектор построен в 1967-69 годах и выполнен по тупиковой схеме без дублирующей линии. Нормативный срок службы коллектора 25 лет, а в итоге он эксплуатировался 50 лет. В прошлом году было принято решение экстренно приступить к ремонту, чтобы избежать аварийных ситуаций с выходом сточных вод», – рассказал Игорь Шутенков.



Существующий коллектор выполнен из стальных труб диаметром 600 мм с максимально возможным объемом стоком 660 кубометров в час, а с фактическим до 400 кубометров в час. Капитальный ремонт этого участка сетей водоотведения не проводился с начала эксплуатации, по данным бухгалтерского учета, износ напорного коллектора составляет 100 %, по данным акта технического обследования износ составляет 80%. Планируется замена на напорные трубы из полиэтилена ПЭ100.



В сентябре 2020 года заключен трехсторонний договор о предоставлении финансовой поддержки. Общая стоимость проекта превышает 155 миллионов рублей. Финансовую поддержку в размере 93 миллионов рублей на реконструкцию аварийных канализационных сетей город получил от госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Около 62 миллионов рублей – собственные средства МУП «Водоканал». В ноябре 2020 года приступили к реконструкции коллектора.



«Впервые в истории наш город получил такую большую финансовую поддержку от фонда. Это произошло благодаря тому, что наши специалисты из Комитета городского хозяйства совместно с другими структурными подразделениями администрации города, совместно с минстроем Бурятии и МУП «Водоканал» смогли успешно защитить этот проект и получить финансовую поддержку в размере 93 млн рублей, - отметил Игорь Шутенков, - Более половины работ уже сделано, подходим к самому ответственному – это прокол под железной дорогой, согласование получили, генподрядчик приступает к этим работам», – отметил мэр.



С начала реконструкции выполнены работы по строительству 500 метров основной и резервной ниток канализационного коллектора на территории «Бурятмяспрома» до улицы Гармаева, также выполнен монтаж трех канализационных колодцев на территории предприятия. В этом году произведен монтаж основной и резервной ниток протяженностью 381 метр по улице Тулаева. В настоящее время ведутся работы по прокладке канализационного коллектора под автодорогой по улице Пугачева, в связи с чем с 24 апреля по 25 июня будет закрыто дорожное движение, силами МУП «Водоканал» и МБУ «Горсвет» была устроена объездная дорога.



«Проект в исполнении непростой. Сейчас завершаем проходку по дороге Пугачёва. Спасибо жителям за понимание. Следующий этап - пересечение линий РЖД. Там будет применён метод бестраншейной прокладки (горизонтально-шнековое бурение) на глубине более 7 метров, соответственно без остановки железнодорожного движения. После мы уходим на Ключевскую, там также будет применена технология горизонтально-направленного бурения, чтобы не вскрывать территорию, так как дорога новая, - пояснил и.о. директора МУП «Водоканал» Владимир Кузнецов.



Подрядная организация, привлекаемая для выполнения работ по монтажу страховочных пакетов и устройству футляра имеет многолетний опыт производства аналогичных работ, ее персонал аттестован в ОАО «РЖД», а сама организация укомплектована необходимым для производства работ оборудованием.



Общая протяженность трассы канализационного коллектора после реконструкции составит 4635 м. В итоге будет продублирован главный коллектор с устройством перемычек между параллельными линиями для возможности переключений при возникновении аварийных ситуаций, реконструированы напорные трубопроводы с использованием современных материалов. Завершить реконструкцию коллектора должны в середине лета.



Фото: ulan-ude-info.ru

