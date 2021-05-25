Цирк Бурятии отменил представления из-за ковидных ограничений

Но указ коснулся не всех артистов





Государственный цирк Бурятии отменил цирковое шоу «Легенды Байкала», которое должно было состояться с 31 мая по 2 июня.

- Причина - сложившаяся эпидемиологической ситуацией в республике. Берегите себя и своих близких. Приносим свои искренние извинения. Возврат денежных средств производится автоматически на банковскую карту от 5 до 30 календарных дней, - сообщает цирк.Напомним, 21 мая указом главы Бурятии № 37 было принято решение о заполняемости залов при проведении культурно-массовых мероприятий в объеме не превышающем 50%. При этом концерты приезжих артистов в Улан-Удэ пока не отменены. К примеру, концерт группы «Артик и Асти» состоится. Организаторы из-за ограничений разделили выступление на два дня.- Концерт будет проходить 2 дня. Если у Вас билеты на нечетные ряды, т.е. 1, 3, 5, 7 и так далее - то Вы приходите 27 мая. Если у Вас билеты на четные ряды, т.е. 2, 4, 6 и так далее, то Вы приходите на концерт 28 мая! Билеты действительны. Обменивать не нужно, - сообщили организаторы концерта.