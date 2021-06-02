Глава МИД Монголии: Проекты ГЭС на притоках Селенги не закрыты

В Монголии не встает вопрос о дефиците электроэнергии, стране необходимы регулирующие мощности



В какой стадии сейчас находится проект строительства Монголией ГЭС на реке Селенга? Готова ли Монголия, все-таки, отказаться от него в обмен на поставки электроэнергии из России? В каких объемах нужны поставки? Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг ответила на эти вопросы в интервью корреспондентам



– Вы задали очень важный вопрос, я хотела бы подробнее остановиться на нем. Проекты строительства гидроэлектростанции на территории Монголии остановлены по требованию России. Я бы хотела остановиться на моментах, которые являются позицией нашей страны по этому вопросу.



Во-первых, надо понимать, что станцию не планировали строить на реке Селенга. Планировали строить на ее притоках – это реки Шурен и Эгийн-Гол. Протекая по монгольской территории, река Селенга составляет всего лишь 18% водосбора озера Байкал. То есть, больше 80% водосбора Байкала находится на территории Российской Федерации. Река Эгийн-Гол, на которой планировали строить электростанцию, составляет всего лишь 5% водосбора озера Байкал. С другой стороны, строительство ГЭС не подразумевает, что река остановится. Она будет дальше течь, вода никуда не уйдет и не исчезнет. И говорить, что озеро Байкал обмелеет из-за этого, что будут построены эти электростанции – тоже очень спорный вопрос.



Во-вторых, надо учитывать факт, что еще советские гидрологи, проводя свои исследования, рекомендовали именно Эгийн-Гол и Шурен, чтобы строить на них гидроэлектростанции. Мы опирались на эти заключения советских гидрологов. Поэтому нам была очень непонятна позиция Российской Федерации, когда мы начали этот проект.



В-третьих, высказывались опасения, что строительство и эксплуатация гидроэлектростанции будут загрязнять озеро Байкал. Но не секрет, что озеро загрязняется именно с территории Российской Федерации на водосборах. На территории водосбора озера находится очень много промышленных объектов. Вокруг озера построены многочисленные туристические места. Поэтому здесь очень много спорных моментов.



В-четвертых, до начала разработки проекта ГЭС «Шурен» независимой французской компанией было произведено исследование оценки воздействия на уровень воды в Байкале и на биоразнообразие озера. Результаты этих исследований были вполне положительными. То есть воздействие на озеро было бы мизерным, практически сводилось к нулю. Но российская сторона не стала принимать это во внимание. Россия вынесла этот вопрос на обсуждение заседания комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, и в результате эти проекты были остановлены.



Наши проекты были остановлены, и взамен российская сторона предложила нам покупать у нее электроэнергию. Но у нас проводятся проекты по модернизации, увеличению мощностей существующих уже теплоэлектростанций. Планируется строительство новых электростанций. Увеличивается доля производства электроэнергии от возобновляемых источников энергии – солнечные панели, ветровые установки. Поэтому у нас в принципе вопросов с обеспечением электроэнергией нет.



У нас вопрос встает не о дефиците электроэнергии, а о том, что нам необходимы регулирующие мощности, регулирующая электростанция. В ночное время, когда потребление электричества падает, электричество перетекает обратно в Российскую Федерацию за низкие тарифы, а потом недостатки мы импортируем из Российской Федерации уже по рыночным тарифам. Переток излишка в ночное время, импорт недостатка из России ложатся тяжким бременем на бюджет страны.



– Это сейчас такая ситуация?



– Такая ситуация сейчас. Поэтому вопрос не в том, что у нас не хватает электроэнергии, а то, что именно не хватает регулирующих мощностей. И мы предлагали российским энергетикам сотрудничество по этому вопросу, но пока ответа не услышали.



– Если сейчас строительство ГЭС заморожено, то есть ли перспектива, что оно возобновится?



– Мы очень много лет обсуждали строительство ГЭС с российской стороной. Надеюсь, мы найдем взаимоприемлемое решение.



Фото: montsame.mn В какой стадии сейчас находится проект строительства Монголией ГЭС на реке Селенга? Готова ли Монголия, все-таки, отказаться от него в обмен на поставки электроэнергии из России? В каких объемах нужны поставки? Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг ответила на эти вопросы в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Виноградову и Дарье Лабутиной. Она объяснила, зачем Улан-Батору на притоках реки Селенги ГЭС, которая, по мнению российской стороны, может угрожать экосистеме Байкала.Во-первых, надо понимать, что станцию не планировали строить на реке Селенга. Планировали строить на ее притоках – это реки Шурен и Эгийн-Гол. Протекая по монгольской территории, река Селенга составляет всего лишь 18% водосбора озера Байкал. То есть, больше 80% водосбора Байкала находится на территории Российской Федерации. Река Эгийн-Гол, на которой планировали строить электростанцию, составляет всего лишь 5% водосбора озера Байкал. С другой стороны, строительство ГЭС не подразумевает, что река остановится. Она будет дальше течь, вода никуда не уйдет и не исчезнет. И говорить, что озеро Байкал обмелеет из-за этого, что будут построены эти электростанции – тоже очень спорный вопрос.Во-вторых, надо учитывать факт, что еще советские гидрологи, проводя свои исследования, рекомендовали именно Эгийн-Гол и Шурен, чтобы строить на них гидроэлектростанции. Мы опирались на эти заключения советских гидрологов. Поэтому нам была очень непонятна позиция Российской Федерации, когда мы начали этот проект.В-третьих, высказывались опасения, что строительство и эксплуатация гидроэлектростанции будут загрязнять озеро Байкал. Но не секрет, что озеро загрязняется именно с территории Российской Федерации на водосборах. На территории водосбора озера находится очень много промышленных объектов. Вокруг озера построены многочисленные туристические места. Поэтому здесь очень много спорных моментов.В-четвертых, до начала разработки проекта ГЭС «Шурен» независимой французской компанией было произведено исследование оценки воздействия на уровень воды в Байкале и на биоразнообразие озера. Результаты этих исследований были вполне положительными. То есть воздействие на озеро было бы мизерным, практически сводилось к нулю. Но российская сторона не стала принимать это во внимание. Россия вынесла этот вопрос на обсуждение заседания комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, и в результате эти проекты были остановлены.Наши проекты были остановлены, и взамен российская сторона предложила нам покупать у нее электроэнергию. Но у нас проводятся проекты по модернизации, увеличению мощностей существующих уже теплоэлектростанций. Планируется строительство новых электростанций. Увеличивается доля производства электроэнергии от возобновляемых источников энергии – солнечные панели, ветровые установки. Поэтому у нас в принципе вопросов с обеспечением электроэнергией нет.У нас вопрос встает не о дефиците электроэнергии, а о том, что нам необходимы регулирующие мощности, регулирующая электростанция. В ночное время, когда потребление электричества падает, электричество перетекает обратно в Российскую Федерацию за низкие тарифы, а потом недостатки мы импортируем из Российской Федерации уже по рыночным тарифам. Переток излишка в ночное время, импорт недостатка из России ложатся тяжким бременем на бюджет страны.– Такая ситуация сейчас. Поэтому вопрос не в том, что у нас не хватает электроэнергии, а то, что именно не хватает регулирующих мощностей. И мы предлагали российским энергетикам сотрудничество по этому вопросу, но пока ответа не услышали.– Мы очень много лет обсуждали строительство ГЭС с российской стороной. Надеюсь, мы найдем взаимоприемлемое решение.Фото: montsame.mn