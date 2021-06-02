В Бурятии поймали 11 кукушек и связали их напрямую с космосом

Орнитологи Байкальского заповедника и РАН начали проект по изучению миграций птиц с помощью передатчиков системы ICARUS



В мае орнитологи Байкальского заповедника и Зоологического института Российской академии наук начали в Бурятии совместный проект по изучению миграций птиц с помощью передатчиков системы ICARUS, сообщили в пресс-службе резервата.



«Миграции птиц через такие экологические преграды, как Карибское и Средиземное моря, через Сахару и пустыни Средней Азии, горные системы Альп, Памира и Тянь-Шаня, давно и успешно изучаются орнитологами. В то же время миграции птиц в Восточной Азии до сих пор остаются слабо изученными. Маршруты и стратегии большинства сибирских видов птиц, летящих через континент в районы зимовки в Юго-Восточной Азии, Австралии, а также на острова и субконтиненты в южных морях, не известны», — рассказывает Михаил Марковец, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института.



В период весенней миграции на базе станции кольцевания птиц Байкальского заповедника орнитологи осуществляют кольцевание и мечение нескольких видов птиц спутниковыми передатчиками системы ICARUS. Передатчики небольшого размера, примерно в половину спичечного коробка, весят всего 5 грамм. Они регистрируют маршруты миграции животных с помощью данных спутниковой навигации. Все это происходит в экономном энергосберегающем режиме.



Метки точно рассчитывают момент пролета над ними международной космической станции (далее — МКС) — тогда они «просыпаются» и начинают работать в полную силу. На борту МКС располагаются антенна «ИКАРУС» и управляющий ею компьютер. Передатчики отправляют собранные данные на космическую станцию, антенна способна одновременно принимать данные от нескольких сотен передатчиков.



«Семь сибирских видов птиц представляют собой отличные модельные виды для изучения миграций птиц Восточноазиатско-Австралазийского пролетного пути с помощью спутникового мечения: малый перепелятник, лесной дупель, азиатский бекас, большая горлица, глухая и обыкновенная кукушки, пестрый дрозд. Особи этих видов достаточно крупные, их вес превышает 100 граммов, что позволяет им беспрепятственно носить передатчик системы ICARUS. Все эти виды – дальние мигранты, которые пересекают горы, пустыни и моря на пути к местам зимовки. Мечение спутниковыми передатчиками позволит отследить перемещения птиц данных видов, выявить их пути миграции, районы гнездования и зимовок», — говорит Юрий Анисимов, старший научный сотрудник Байкальского заповедника.



При поимке птицы из списка видов выше, орнитологи проводят стандартную процедуру кольцевания и измерения птицы, после чего на неё надевается передатчик, затем птицу выпускают. В ходе слаженной работы команде орнитологов удалось пометить передатчиками 24 птицы, чьи перемещения уже сейчас можно отслеживать на сайте



Орнитологическое сообщество очень дружно. И когда коллеге и другу требуется помощь – ты придешь на подмогу. Так, на помощь Михаилу Марковцу, работающему в рамках еще одного проекта по изучению глухой и обыкновенной кукушек, приехал орнитолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, директор Зоологического института, Никита Чернецов.



Кроме мечения птиц, Никита Чернецов и Михаил Марковец обсудили ряд рабочих вопросов с директором Байкальского заповедника Василием Сутула и его заместителем по научной работе Ириной Козырь.



«Мы говорили о проекте ICARUS и его предварительных результатах – нам была продемонстрирована карта-схема перемещений птиц, составленная на основе первых данных, уже полученных с передатчиков. Это действительно значимый проект в орнитологии, благодаря которому наверняка будет немало научных открытий в изучении миграций птиц Восточноазиатско-Австралазийского пролетного пути. И конечно, для нас представляет особую ценность, что осуществление этого проекта проходит на станции кольцевания птиц Байкальского заповедника», — рассказывает Ирина Козырь.



После нескольких рабочих дней на станции, в результате которых 11 кукушек были оснащены передатчиками и отправились в дальнейшее странствие, именитые учёные отправились в Иркутскую область, продолжать исследования уже там.



Целью проекта ICARUS (Международное сотрудничество по изучению животных из космоса) является создание глобальной сети «умных» датчиков для наблюдения за жизненными процессами на планете Земля и создание «Интернета животных». Немецкие и российские ученые уже 13 лет работают над созданием глобальной системы передачи данных на МКС. В мае 2020 года был получен первый сигнал земля-космос по технологии IoT (Internet of Things). Техническая часть эксперимента ICARUS выполняется Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева и компанией SpaceTech GmbH (Германия) на основе соглашения между Роскосмосмосом и Германским центром авиации и космонавтики (DLR). Научную координацию проекта осуществляют Институт поведения животных Макса Планка (Радольфцелль, Германия) и Институт географии РАН (Москва).



Фото: baikalzapovednik.ru/ пёстрый дрозд с передатчиком В мае орнитологи Байкальского заповедника и Зоологического института Российской академии наук начали в Бурятии совместный проект по изучению миграций птиц с помощью передатчиков системы ICARUS, сообщили в пресс-службе резервата.«Миграции птиц через такие экологические преграды, как Карибское и Средиземное моря, через Сахару и пустыни Средней Азии, горные системы Альп, Памира и Тянь-Шаня, давно и успешно изучаются орнитологами. В то же время миграции птиц в Восточной Азии до сих пор остаются слабо изученными. Маршруты и стратегии большинства сибирских видов птиц, летящих через континент в районы зимовки в Юго-Восточной Азии, Австралии, а также на острова и субконтиненты в южных морях, не известны», — рассказывает Михаил Марковец, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института.В период весенней миграции на базе станции кольцевания птиц Байкальского заповедника орнитологи осуществляют кольцевание и мечение нескольких видов птиц спутниковыми передатчиками системы ICARUS. Передатчики небольшого размера, примерно в половину спичечного коробка, весят всего 5 грамм. Они регистрируют маршруты миграции животных с помощью данных спутниковой навигации. Все это происходит в экономном энергосберегающем режиме.Метки точно рассчитывают момент пролета над ними международной космической станции (далее — МКС) — тогда они «просыпаются» и начинают работать в полную силу. На борту МКС располагаются антенна «ИКАРУС» и управляющий ею компьютер. Передатчики отправляют собранные данные на космическую станцию, антенна способна одновременно принимать данные от нескольких сотен передатчиков.«Семь сибирских видов птиц представляют собой отличные модельные виды для изучения миграций птиц Восточноазиатско-Австралазийского пролетного пути с помощью спутникового мечения: малый перепелятник, лесной дупель, азиатский бекас, большая горлица, глухая и обыкновенная кукушки, пестрый дрозд. Особи этих видов достаточно крупные, их вес превышает 100 граммов, что позволяет им беспрепятственно носить передатчик системы ICARUS. Все эти виды – дальние мигранты, которые пересекают горы, пустыни и моря на пути к местам зимовки. Мечение спутниковыми передатчиками позволит отследить перемещения птиц данных видов, выявить их пути миграции, районы гнездования и зимовок», — говорит Юрий Анисимов, старший научный сотрудник Байкальского заповедника.При поимке птицы из списка видов выше, орнитологи проводят стандартную процедуру кольцевания и измерения птицы, после чего на неё надевается передатчик, затем птицу выпускают. В ходе слаженной работы команде орнитологов удалось пометить передатчиками 24 птицы, чьи перемещения уже сейчас можно отслеживать на сайте https://www.movebank.org/cms/movebank-main Орнитологическое сообщество очень дружно. И когда коллеге и другу требуется помощь – ты придешь на подмогу. Так, на помощь Михаилу Марковцу, работающему в рамках еще одного проекта по изучению глухой и обыкновенной кукушек, приехал орнитолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, директор Зоологического института, Никита Чернецов.Кроме мечения птиц, Никита Чернецов и Михаил Марковец обсудили ряд рабочих вопросов с директором Байкальского заповедника Василием Сутула и его заместителем по научной работе Ириной Козырь.«Мы говорили о проекте ICARUS и его предварительных результатах – нам была продемонстрирована карта-схема перемещений птиц, составленная на основе первых данных, уже полученных с передатчиков. Это действительно значимый проект в орнитологии, благодаря которому наверняка будет немало научных открытий в изучении миграций птиц Восточноазиатско-Австралазийского пролетного пути. И конечно, для нас представляет особую ценность, что осуществление этого проекта проходит на станции кольцевания птиц Байкальского заповедника», — рассказывает Ирина Козырь.После нескольких рабочих дней на станции, в результате которых 11 кукушек были оснащены передатчиками и отправились в дальнейшее странствие, именитые учёные отправились в Иркутскую область, продолжать исследования уже там.является создание глобальной сети «умных» датчиков для наблюдения за жизненными процессами на планете Земля и создание «Интернета животных». Немецкие и российские ученые уже 13 лет работают над созданием глобальной системы передачи данных на МКС. В мае 2020 года был получен первый сигнал земля-космос по технологии IoT (Internet of Things). Техническая часть эксперимента ICARUS выполняется Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева и компанией SpaceTech GmbH (Германия) на основе соглашения между Роскосмосмосом и Германским центром авиации и космонавтики (DLR). Научную координацию проекта осуществляют Институт поведения животных Макса Планка (Радольфцелль, Германия) и Институт географии РАН (Москва).Фото: baikalzapovednik.ru/ пёстрый дрозд с передатчиком