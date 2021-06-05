Жителям Бурятии все чаще продают дешевые продукты с истекающим сроком годности

Торговля переходит на продажи товаров по промоакциям, по сниженным ценам



В условиях снижения доходов населения Бурятии и одновременного роста цен на продовольствие все чаще торговля переходит на продажи товаров по промоакциям, по сниженным ценам. Причем все чаще речь идет о спланированной закупке более дешевых партий продуктов, которые еще годны для употребления, но сроки хранения их приближаются к «часу Х». Именно их дешево закупают, а затем продают в торговых сетях со значительными скидками, что дает неплохие продажи.



«Уцененка» рулит



Как известно, обычный покупатель, глядя на прилавок, прежде всего обращает внимание на цену. Затем на состав и срок годности продукта - согласно социологическим исследованиям, около 80% покупателей внимательно смотрят на срок годности товара, прежде всего скоропортящегося, например пастеризованного молока, йогуртов или колбасы. Причем не каждый готов приобретать продукт, у которого до окончания срока годности осталось совсем немного, например, прошел почти год с момента изготовления того же пастеризованного молока.



Между тем с тех пор, как доходы значительной части населения Бурятии критически упали из-за галопирующей инфляции, проявилась новая тенденция. По словам Вячеслава Николаева, бывшего мерчендайзера в одной из крупных торговых сетей Улан-Удэ, «на первый план выходит продажа товаров, ориентированных на одну растущую группу покупателей. Посещающую торговые сети для поиска и покупки уцененных, но все еще годных к употреблению продуктов».



- Народ беднеет, и на этих покупателей и делается ориентир, - отмечает он.



Не хранить долго



Напомним, что, согласно санитарным нормам, запрещена продажа товаров с истекшим сроком годности - такой продукт считается уже небезопасным, хотя выглядит вполне еще качественным. Каждый из нас сталкивался с подобной проблемой, вытаскивая с дальней полки холодильника упаковку с просроченным йогуртом. Дома каждый для себя решает - рисковать здоровьем и употребить его. Либо пустить на переработку, или вылить в унитаз.



А вот по продуктам, реализуемым в торговле, все более-менее определено. Просроченный товар снимается, но формально закон позволяет продавать его даже в заключительный день предельного срока хранения. В этом случае покупатель, купив такой товар, как бы должен употребить его чуть ли не после прохождения кассы. А днем позже предельного срока товар отправляется либо на переработку (например, на корм для домашних животных), либо выбрасывается на свалку. Но есть и третий путь - часть товара, еще непросроченного, но близкого по времени к «красной зоне», используется в продукции «собственного производства». Это повышает маржинальность сети и одновременно неплохо решает проблему просрочки.



- Для торговли сроки приближения годности товара к рискованной зоне критически важны, ведь зависание продаж и дальнейшая отправка - худшее, что может произойти, - добавляет эксперт. - Поэтому делается все, чтобы товар не залеживался.



Шок от шоколада



- Обратите внимание, что в некоторых торговых сетях выкладка того же шоколада на прилавках осуществляется почти на весь ассортимент по промоакциям, со скидками в 50 и даже 80%, - рассказывает Александр, директор небольшого частного магазина в Улан-Удэ. - Хотя шоколад и относится к товарам длительного срока хранения (12 месяцев), но у него существуют жесткие сроки и планы по продажам.



По его словам, то, что сети выставляют по ряду товарных групп почти 100% ассортимента, реализуемого по промоакциям, изначально свидетельствует о том, весь товар целенаправленно закупали по более низким ценам, характерным для категории «второй свежести».



Ведь от изготовления продукта в центральной части России до ее доставки в Улан-Удэ проходит максимум три-четыре недели. Однако у нас в основном продается товар, выпущенный как минимум четыре-шесть месяцев назад.



Возвращаясь к сладостям. Не секрет, что критическим периодом для шоколада является продажа в течение шести месяцев со дня изготовления. После этого срока, а некоторые производители рекомендуют обходить «красную зону» на уровне четырех месяцев, товар должен быть реализован в считанные недели.



Дело в том, что этот продукт, даже с добавлением пальмового масла (продлевающего срок хранения товара), весьма чувствителен к перепадам температур, особенно летом. И быстро меняет цвет, если условия хранения ухудшились. Например, на шоколаде даже спустя несколько месяцев нередко появляется так называемая «седина». Потребители пугаются этого, считая грибком, и нередко возвращают товар. Хотя это всего лишь проступление молочного жира на поверхность через поры шоколада при дисбалансе температурного режима.



Однако наибольшую опасность, по мнению специалистов, представляет поражение шоколада афлатоксином М1. По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, он относится к группе высокотоксичных соединений, являющихся особо опасными природными загрязнителями продовольственного сырья пищевых продуктов, и поражает в основном печень. Нередко он попадает в шоколад через недостаточно проверенное сырье (например, какао-бобы или чаще всего арахис или фундук), поэтому содержание афлатоксина жестко нормируется и в ходе выборочных проверок определяется контролирующим ведомством. Причем чем дольше лежит на прилавке шоколад, тем большая концентрация афлатоксина может в нем обнаружиться.



- Разумеется, чем раньше выпущен продукт, тем он более безопасен с потребительской точки зрения, и, конечно, лучше воздержаться от приобретения продуктов с истекающим сроком годности, - считает врач диетолог Туяна Будадариева. - Что касается шоколада, то его трудно назвать полезным, с точки зрения здорового питания данный десерт лучше вообще исключить из своего меню либо ограниченно употреблять темные сорта шоколада.



По словам эксперта, необходимо избегать длительного хранения не только шоколада, но и любого другого продукта, до тогокак вы его использовали в пищу.



Чем свежее - тем лучше



Аналогичная ситуация складывается и по другим массовым товарам например, молоко в тетрапаках. Этот продукт в Бурятии часто продают спустя несколько месяцев после производства и со скидками. Хотя сроки годности ультрапастеризованного молока - один год, но долгое хранение да еще при комнатной температуре ни к чему хорошему не приводит. Дело в том, что тетрапакет не является нейтральной к жидкости тарой, в отличие от стеклянной. Ведь внутренняя поверхность тетрапакетов выстлана пластиком, из которых химические компоненты медленно накапливаются в молоке. Поэтому чем меньше путь от молокозавода до стола потребителя, тем безопаснее продукт.



Предприниматель Михаил Гергенов не удивляется новой тенденции закупки товаров с истекающим сроком годности. Но она, по его словам, пока не носит массовый характер, поскольку для этого требуется соблюдение двух условий: высококлассное управление продажами и очень большие обороты.



- Например, одна известная сеть дискаунтеров: у них все очень дешево, оборот огромный, и поэтому есть возможность закупать партии товаров, что называется, «на грани», которые можно реализовать до истечения срока годности, - отмечает эксперт. - Хотя там много продается позиций, выпущенных всего несколько недель назад и быстро доставленных из западной части страны в Бурятию.



По мнению эксперта, в связи с экономическими сложностями и увеличением в Бурятии доли потребителей с низкими доходами ретейлеры будут все более ориентироваться на удовлетворение спроса у групп населения, ставших массовыми. Для них на первый план выходит главный фактор - низкая цена продукта. Все остальное, в том числе дата изготовления продукции, будет вынужденно носить второстепенный характер, поскольку цены на нее изначально установлены выше, чем «продукты второй свежести».



Дмитрий Родионов, «Номер один».