Командующий ВВО проверил подготовку к началу реконструкции БАМа

Военные собирают модульные городки, развернуты полевые бани и хлебозаводы



Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко проверил ход выполнения подготовительных работ перед началом реконструкции Байкало-Амурской магистрали, сообщили в пресс-службе ВВО.



Военнослужащие железнодорожных соединений ВВО, прибывшие в середине апреля из Амурской области и Хабаровского края на железнодорожную станцию Верхнезейск Зейского района Амурской области, выполнили первый этап запланированных работ. Обеспечены условия проживания и питания военнослужащих, развернуты модульные полевые банно-прачечные комплексы, передвижные бани на базе автомобилей КамАЗ и полевые хлебозаводы.



В настоящее время на объектах продолжаются работы по сборке блочно-модульных городков. Задача по подготовке площадок под монтаж строений и палаточного лагеря на станциях Огорон и Верхнезейск была завершена в мае текущего года. Блочно-модульные городки будут сданы в эксплуатацию в конце июня.



К работам привлечено более 450 военнослужащих ВВО, задействовано около 200 единиц тяжелой спецтехники.



В текущем году силами железнодорожных войск ВВО спланировано провести комплекс работ по сооружению земляного полотна и удлинению водопропускных труб на двух объектах реконструкции — перегонах Улак – Верхнезейск и Огорон – Молдавский. К работам спланировано привлечь более 900 человек личного состава и около 500 единиц техники.



Участок реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от станции Улак до станции Мирошниченко составляет 156 километров.



Фото: function.mil.ru

