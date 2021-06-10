В Бурятии за сутки заболели COVID-19 еще 130 человек

Умерли за это же время шесть человек, выздоровели от коронавируса 156 пациентов



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 39 614. Это на 130 случаев больше, чем было в среду, 54% (21 139) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 933 человек, за минувшие сутки – умерли шесть человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 130 новых случаев коронавируса: 91 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 6 404 человек



В стационарах получают лечение 1 526 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 211. В отделениях реанимации находится 106 пациентов (из них старше 65 лет –59), на ИВЛ – 58 пациентов (из них старше 65 –36), в том числе на неинвазивной ИВЛ–50.



Амбулаторное лечение проходят 3 999 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 37 934 (+156) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 1 631 койки: занято – 1526, свободно – 105 койки. Занятость коечного фонда составляет 93,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4 484 человек, с нарастающим итогом – 1 027 932 человек.



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