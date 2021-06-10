Глава Бурятии призвал жителей быть готовыми к капризам природы

Всем пострадавшим от паводка обещана помощь





Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в соцсетях выступил с обращением к жителям республики по поводу подтопления нескольких сел.

Как рассказал глава, республика вступила в полноводный период, природный многолетний цикл. Вчера сразу в четырех районах вышли из берегов реки и подтопили больше 10 населенных пунктов. Во многих подтопило дороги и мосты. Больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома.«Оперативно приняты все необходимые меры, сейчас устраняются последствия, обязательно будет оказана помощь всем пострадавшим, - отметил Алексей Цыденов. - К сожалению, такие ситуации в ближайшие годы будут теперь происходить все чаще. Природа живет по своим законам и нам надо быть готовыми».Также руководитель региона попросил глав районов и поселений, где есть риски подтопления, проанализировать ситуацию и оценить, где и когда, как правило, происходят подобные ЧС.«Необходимо выявить слабые места и принимать, насколько возможно, превентивные меры. Необходимо проверить готовность сил и средств, которые применяются при устранении последствий наводнений. Поручаю правительству, профильным министерствам и ведомствам взять на контроль и оказать содействие. Земляки, призываю всех быть готовыми к капризам природы, для того, чтобы предотвратить или минимизировать последствия влияния стихии. Мы примем все возможные меры для этого», - заявил Алексей Цыденов.Фото: с личной страницы главы Бурятии в соцсетях