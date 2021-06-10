В Бурятии лесники встретили олененка и совенка

Лесники просят жителей не трогать детенышей – запах человека может оттолкнуть от них родителей

Во время работы лесники повстречали местных обитателей. Как сообщает Агенство лесного хозяйства Бурятии, во время работа то и дело можно встретить разных животных: бурундуков, волков и даже медведей. Так, водитель Хандагатайского лесхоза встретил маленькую косулю, которая затаилась под деревом.- Мы приехали на отвод и услышали шорох возле одного дерева. Мы осторожно обошли его и увидели детеныша косули. Скорее всего, малыш испугался и затаился в ожидании своей мамы. Мы отошли подальше и услышали звук, который похож на свист, олененок встал и убежал на этот звук. Видимо мама позвала его, - рассказал водитель Хандагатайского лесхоза, Алексей Данилов.А в Кижингинском районе, лесники заметили пушистый комочек среди веток, который оказался совенком.- Возвращаясь с патрулирования, я заметил какой-то пушистый бугорок среди веток. Подошел ближе, а там совенок сидит и глазками хлопает. Я думаю, что это совенок Длиннохвостой неясыти, которых очень много в нашем районе. В таком возрасте они начинают учиться летать, поэтому их можно встретить на земле» - поделился мастер леса Кижингинского лесхоза, Булат Жамсуев.Отметим, лесники просят жителей Бурятии беречь природу и лесных животных. Специалисты отмечают, что животных не стоит трогать при встрече в лесу. Запах человека очень сильный и может оттолкнуть от маленьких животных родителей.фото: агенство лесного хозяйства РБ