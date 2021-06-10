Бурятия стала одним из лидеров ДФО по незаконной добыче водных биоресурсов

Заместитель генпрокурора призвал навести порядок в сфере рыболовства





На Камчатке под председательством заместителя Генпрокурора России Дмитрия Демешина состоялось заседание межведомственной рабочей группы по состоянию законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока. В нем приняли участие руководители Минвостокразвития России, отраслевых министерств и ведомств, правоохранительных органов, прокуроры.

Открывая заседание, Дмитрий Демешин подчеркнул значимость рыбной отрасли Дальнего Востока для государства. В округе ежегодно добывается от 64 до 70% от общероссийского объема вылова, производится более 60% рыбной продукции. При этом отмечено значительное число выявленных надзорным органом нарушений в данной сфере: свыше 4,5 тысяч за 1,5 года.Распространенность нарушений в первую очередь обусловлена недостатками в работе уполномоченных органов, рыбопользователей, чему способствует несовершенство нормативной правовой базы, отмечено на совещании.В их числе - пробелы в механизме распределения объемов водных биоресурсов для осуществления традиционного рыболовства, реализации прав коренных малочисленных народов на пользование водными биоресурсами. Нерешенность проблемы распределения инвестиционных квот на вылов глубоководных крабов. По указанной причине с начала 2021 года около 2,5 тыс. тонн крабов не введены в промышленный оборот.Итоги проверок территориальных управлений Росрыболовства показывают, что по-прежнему не в полной мере отвечает требованиям закона контрольно-разрешительная деятельность.Так, вмешательство прокуратуры потребовалось для устранения нарушений закона в работе региональных органов власти в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях и Сахалинской области при утверждении границ рыболовных участков, рассмотрении заявок на предоставление прав пользования биоресурсами, контроля за расходованием средств поддержки, предоставленных организациям рыбохозяйственного комплекса.По требованию Генпрокуратуры России усилено взаимодействие всех уполномоченных ведомств для изменения ситуации, связанной с возмещением причиненного вреда. В результате количество исполнительных производств, по которым полностью или частично возмещен ущерб, возросло с 30 до 43%. Сумма фактического взыскания увеличилась в 1,8 раза - до 14,6 млн. рублей.В этом году в округе зарегистрировано 68 преступлений, сопряжённых с незаконной добычей водных биоресурсов. Более половины из них приходятся на Сахалинскую область и Бурятию. Высокая доходность незаконного оборота водных биологических ресурсов создает предпосылки для коррупционных проявлений.Дмитрий Демешин указал на просчеты в работе оперативных и следственных подразделений по противодействию коррупции и выявлению организованной преступности в отрасли с многомиллиардным теневым оборотом. Неприменении мер ответственности за незаконный промысел в отношении компаний-судовладельцев, непривлечении к погашению ущерба юридических лиц – организаторов незаконной добычи.Также заместитель генпрокурора поставил прокурорам задачу по усилению надзора за использованием бюджетных средств, направляемых на поддержку рыбопромышленных и рыбоводных предприятий, воспроизводство водных биоресурсов, выявлению фактов их нецелевого или неэффективного использования.Росрыболовству указано на недостаточное использование современных технических разработок для совершенствования отраслевых систем наблюдения за промыслом и использования в ходе мероприятий по контролю. Федеральным органам рекомендовано продолжить правотворческую работу по устранению несовершенства правовых норм.Фото: Генпрокуратура РФ