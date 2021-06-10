В Улан-Удэ ковидный стационар откроют в не отремонтированной до конца больнице

По словам главврача, это не помешает приему пациентов
Ремонт 2-го и 3-го этажей корпуса Детской республиканской клинической больницы на ул. Модогоева в Улан-Удэ планируют завершить до 17 июня. После этого там будет развернут ковидный стационар.
- Корпус Детской больницы ремонтируется в течение года, сроки строительства затянулись. Из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств нами были поданы неоднократные претензии, в соответствии с нормами законодательства подан иск в суд. Договор расторгнут, сейчас работают несколько новых бригад по завершению стройки. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции принято решение развернуть стационар под прием пациентов, завершив ремонт на втором и третьем этажах. Тот факт, что не завершен ремонт отделения реанимации и вентиляции на первом этаже, никак не помешает нам запустить объект под прием коронавирусных пациентов, - сообщил главный врач ДРКБ Анатолий Дмитриев.
Ремонтные работы на первом этаже будут завершены после того, как корпус перестанет принимать ковидных больных.
- Все недочеты зафиксированы, актированы и будут выставлены прежнему подрядчику. Отметим, что данный корпус позволит развернуть 55 коек, из них 39 - с централизованной подачей кислорода, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Напомним, скандал вокруг ремонта ДРКБ вспыхнул в марте, когда больницу посетил общественник Антон Котенко. Увиденное шокировало его.
«Работы выполнены с браком, проще все выкинуть и начать сначала! Почему так происходит? Почему подрядчик зачастую на комиссиях нагло врет о сроках, скрывает проблемы. А мне он лично и вовсе заявил «нас просили сделать как-нибудь, мы и делаем как-нибудь», - заявил Антон Котенко.
Как ранее сообщал "Номер один", торги на ремонт больницы прошли летом 2020 года. Заказчиком выступала ДРКБ, стартовая стоимость контракта составляла 38,5 млн рублей. Конкурсная комиссия единогласно признала победителем ООО «Байкальская индустриальная компания», которое согласилось выполнить работы за 34,5 млн рублей. По контракту, ремонт должен был быть завершен до конца 2020 года.
Фото: Минздрав Бурятии
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