В Улан-Удэ ковидный стационар откроют в не отремонтированной до конца больнице

По словам главврача, это не помешает приему пациентов





Ремонт 2-го и 3-го этажей корпуса Детской республиканской клинической больницы на ул. Модогоева в Улан-Удэ планируют завершить до 17 июня. После этого там будет развернут ковидный стационар.





Как ранее сообщал "Номер один", торги на ремонт больницы прошли летом 2020 года. Заказчиком выступала ДРКБ, стартовая стоимость контракта составляла 38,5 млн рублей. Конкурсная комиссия единогласно признала победителем ООО «Байкальская индустриальная компания», которое согласилось выполнить работы за 34,5 млн рублей. По контракту, ремонт должен был быть завершен до конца 2020 года.