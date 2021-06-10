10.06.2021
Привитые монголы страдают от коронавируса

Привитые монголы страдают от коронавируса

Вакцинация китайской вакциной не принесла успехов

Несмотря на то, что более половины населения Монголии полностью вакцинировано, на прошлой неделе, по данным монгольских информационных агентств, страна сообщила о ежесуточном приросте в 2450 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев Ковид-19 в стране превысило 69 тысяч, причем почти большинство из них было зарегистрировано с начала года.  

Это кажется удивительным, ведь страна достаточно легко получила необходимое число вакцины из Китая. Однако по мере роста случаев заражения в Монголии все чаще стали звучать вопросы о том, почему правительство полагалось на прививки Sinopharm, а не на вакцины других производителей, таких как Pfizer, Moderna или российский «Спутник».

Напомним, в 2020 году в Монголии ситуация с коронавирусом была относительно стабильной, но в конце года она изменилась, а применение китайской вакцины не смогло предотвратить расползание инфекции. Добавим, что запланированное на май, а затем июнь 2021 года открытие российско-монгольской границы пока отложено на неопределенный срок.

Фото: pixabay.com
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